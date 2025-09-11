自由電子報
【藝術文化】MoCA年度壓軸 10月搶看豪華朗機工「宇宙寫生」

2025/09/11 05:30

豪華朗機工，《很難很難》，以一顆游移的光球，牽引觀眾進入回憶中。（台北當代藝術館提供）豪華朗機工，《很難很難》，以一顆游移的光球，牽引觀眾進入回憶中。（台北當代藝術館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北當代藝術館年度壓軸大展將於10月4日至2026年1月11日登場，邀請台灣當代藝術團體豪華朗機工舉辦個展「宇宙寫生」，帶來跨越自然、科技與人文的藝術體驗，展覽以「萬物皆連結 It’s all connected」為核心，將展出14件經典作品與1件全新創作。

「宇宙寫生」展覽分為3大單元。其一「連結的生命」，聚焦人與環境之間的互依關係；其二「記憶的物件」，透過時間與物質的痕跡回應過去；其三「凝視的宇宙」，以全新裝置作品開啟未來的想像。展覽透過多重媒介與場域轉換，呈現豪華朗機工如何在生命、記憶與宇宙之間展開探索。

展覽中特別受到關注的作品《很難很難》，最初於2019年「查無此人─小花計畫展」展出，由豪華朗機工與音樂人魏如萱、鳳小岳及音樂總監陳建騏合作完成。作品運用光與音樂交織，回應生命中誕生與離別的經驗，透過光點在日常場景中的緩慢流動，引發觀眾的記憶共鳴。這件作品不以外在震撼為目標，而像是一場私密對話，引導觀眾在回憶中體會從失落到新生的轉折。歷經6年後，作品將在同一展間重新演繹。

豪華朗機工以群體創作與跨界合作為核心，持續透過藝術實驗與公共參與，展現對社會與環境議題的回應。本次「宇宙寫生」將其15年間的創作脈絡重新梳理，帶領觀眾走進人類、自然與宇宙彼此交織的想像場域。展覽詳詢MoCA官網。

