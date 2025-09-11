限制級
【自由副刊】 尹玲／卻仍煥境幻夢如露
◎尹玲
．
往西往北往南往東
要不雙眼閉上自在從容
在方向決定之前之後之內之外
運命仍不由你隨意鋪擺
．
也許此刻你不想不屑相信
任何一人都早有部署編排
是誰 為你一生織紡染曬
就等那最後瞬秒
神祕奧妙鍋蓋自會揭開
．
漂蕩或遊歷
開心或不愛
勞碌抑閒逸
厭惡抑青睞
你我的每一步是否自第一步即已命定
精準時間關鍵監控定會迸開
教你踟躕／遽退／躊躇／前邁
就在那框唯一空間永恆擠挨
．
當勞碌已至頂點
當漂蕩還在徘徊
你會否自問下一步是要繼續或停擺
懸空進入停駐
遊歷晃向漂拐
哪一步是你自上輩子就已鎖定的運命
哪一步是你最終理想國度細繹精采
．
問誰呢你會？
在這迷離茫濛繚繞逆溯
自己以為已達已抵
卻仍煥境幻夢如露
