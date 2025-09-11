【自由副刊】 尹玲／卻仍煥境幻夢如露

◎尹玲

◎尹玲

．

往西往北往南往東

要不雙眼閉上自在從容

在方向決定之前之後之內之外

運命仍不由你隨意鋪擺

．

也許此刻你不想不屑相信

任何一人都早有部署編排

是誰 為你一生織紡染曬

就等那最後瞬秒

神祕奧妙鍋蓋自會揭開

．

漂蕩或遊歷

開心或不愛

勞碌抑閒逸

厭惡抑青睞

你我的每一步是否自第一步即已命定

精準時間關鍵監控定會迸開

教你踟躕／遽退／躊躇／前邁

就在那框唯一空間永恆擠挨

．

當勞碌已至頂點

當漂蕩還在徘徊

你會否自問下一步是要繼續或停擺

懸空進入停駐

遊歷晃向漂拐

哪一步是你自上輩子就已鎖定的運命

哪一步是你最終理想國度細繹精采

．

問誰呢你會？

在這迷離茫濛繚繞逆溯

自己以為已達已抵

卻仍煥境幻夢如露

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法