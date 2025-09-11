自由電子報
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 郭品宏／一張紙屑

2025/09/11 05:30

◎郭品宏◎郭品宏

◎郭品宏

出國前整理旅行箱，掉出一張兩年前去北海道的超商收據，只是一張紙屑，握在手中時卻異常沉重，像是提醒自己沒做好善後工作。

一個人出國時，首先要學會當個謹守分際的獨行客，連在飛機上傾斜椅背時都特別注意角度，不干擾他人，也不需要跟別的乘客對話，只用眼神示意是最好的交流方式。

保持不張揚的坐姿、用不顯侵略性的香水，永遠戴著耳機，不讓別人聽見一絲手機鈴聲。

獨旅就是每天練習斷捨離，行李與人情皆是如此，在無人認識的國外，用平常不擅長的開朗態度及生疏語言跟當地居民對話，但不宜對笑容過度解讀，再怎麼愉快的對話，都是基於一方的觀光客身分。

旅客應該感激他人的善意，但不宜走進別人的生活圈。

每次旅行最輕鬆的時候總是回國前一晚，將行李打包分門別類擺好，將所有不該帶走的東西留下。

包括一張紙屑。●

