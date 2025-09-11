自由電子報
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活停看聽】讓人間處處有溫情

2025/09/11 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／韋韋

剖腹產出院那天，先生先去開車，我顧著放在地上安全座椅內的寶寶，因為傷口還是很痛，無法將提籃提起，此時孩子哇哇大哭，我只能站著安撫，經過的路人詢問我是否要幫忙，讓我感動得熱淚盈眶。

年逾八十的父親騎摩托車，因頭昏摔倒，幸好是往人行道倒，當我接到電話時嚇得魂飛魄散。父親說當下有許多人協助，不然他不知會有多大傷害，有一位年輕人還幫他把摩托車牽到大樓下走廊，讓他安心不少。雖然不知其名，但我們感謝這些好心人，看到父親傷痕累累，我們眼眶裡充滿感激與不捨的淚水。

因為父母親常常熱心助人，對陌生人也不吝伸出援手，就算食指浩繁，看到路上行乞之人總會付出微薄之力。身教重於言教，耳濡目染下，我們也樂於出手幫忙或盡綿薄之力。

雖然我是路癡，走在馬路上卻常常被問路，就算無法幫忙，我也會請旁人接手幫忙；大學時班上有弱視同學，我們會協助做點讀、錄音及陪伴，由於有相處經驗，在路上遇見盲人時，會多些同理心出手協助；在母親罹患失智症後，對路上迷路老人總會多一點關懷。失智症患者在外表上不容易看出來，也不易向人求助，多一點關懷協助，讓他們去到想去的地方。每個人都會老也會生病，希望善的循環有一天也會回到我們身上，在母親需要協助時，有人能夠伸手幫她找到回家的路。

我永遠記得人生最低谷時，在身心俱疲、心力交瘁的時候，黑暗裡所看到的那一扇光，和拉住我的那一隻手，心底流淌而過的溫暖與感恩。人性之善與人性之惡都是一種選擇，當你只看得見自己時，世界也會回應給你相同的頻率，我們無法主導任何人的選擇，但希望能藉著一己之力，傳遞愛與良善的循環，不問結果，只為自己內心的富足與豐盈、冷漠的世界需要一點溫暖，幫助別人得到的快樂真的是用錢買不到的。

我相信人與人之間良好的互動與互助，都能讓彼此內心無比的快樂。這世上有很多不公不義的事，但有更多美好、善心有愛的人事物，一起把愛傳出去，這世界雖然破破爛爛，總會有人縫縫補補。

一早雖然大雨微涼，但陌生人的慈悲讓人心頭暖暖的。當孩子漸長，我的一點點順手善意，孩子都看在眼裡，他現在也是個小暖男呢。

