【家庭plus．銀髮俱樂部】纏繞畫 畫出另一片風景

纏繞畫 畫出另一片風景

文／大慈

每週二媽媽會到社區的關懷據點上課，不僅有精心規畫的各類延緩失智失能課程，還有同齡長輩的噓寒問暖，所以是媽媽最期待的日子。

近期安排的課程是纏繞畫，八十多歲的老人家手部肌肉日漸衰退，畫出來的線條歪歪斜斜，但每個人仍聚精會神，透過一筆一畫慢慢地勾勒出一幅幅圖案，從中獲得不少樂趣與成就感。

媽媽一向手巧，且有不服輸的毅力與決心，在家總會利用閒暇，再度練習老師所教的基礎圖形。一開始就像期待獲得高分的孩子，完全模仿老師所示範的構圖與布局，希望能畫到唯妙唯肖，稍有出錯，就會對不完美的線條耿耿於懷，不是想盡辦法塗抹，就是更換紙張重新再畫。每見於此，我總要耐住性子重複說明纏繞畫的意義，同時也試著從她認為歪斜或錯誤的線條，慢慢引導，順勢發展出另一個圖案。

幾次下來，媽媽逐漸能接受這種從不完美中衍生出來的創意，也開始欣賞這些屬於她自己的獨特之美，甚至還會告訴關懷據點的長者：「纏繞畫本來就沒有對與錯，不一定要跟老師一樣，自己畫的也很古錐。」人生不也如此？總不會完全按照我們期待的發展，出岔了，只要懂得換位思考或順勢而為，就會看到另一片風景。

纏繞畫課程結束了，媽媽仍樂此不疲，為滿足她的學習欲，我也試著觀看YouTube中的相關影片，待臨摹、熟練後，再把訣竅教給她，她學會的基礎圖形正大大擴增中。一回生、兩回熟，愈加順手的媽媽也更能突破要畫得像的桎梏，隨著心境自由揮灑出一幅幅更具巧思的作品，還珍惜地裱褙收藏。

每逢節慶，親友齊聚，客廳成了畫廊，媽媽的纏繞畫更是孫兒、親友最佳的聊天契機，每一幅作品總能開啟一個話題。

