藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活大補帖】快樂來自心態

2025/09/11 05:30

快樂來自心態快樂來自心態

文／劉彥蘭

大學同學中，有人遠嫁法國，她在群組輕描淡寫地說：「午後踏足瑞士，來回開車一小時。」

另一位同學秒回：「欸，我也是，不過這一小時是搭公車從北投晃到士林。」我也跟進地說：「我下午搭捷運，從新北穿越到台北，來回一小時。」

忽然意識到──一小時的時間，在我們手中變得好任性。

有人跨越國界，有人橫行山城，有人只是拐了個彎，都恰巧是一個小時。或許，時間才是這趟旅程的真正主角，而我們，只是剛好在那段時間裡參與的人。

看過無數風景，也曾旅居海外，到了這個年紀，才慢慢懂得：生活的答案，不在於「在哪裡」，而在「怎麼活」。

當下，就是最好的座標，也是最珍貴的風景。

一個小時，我只問自己──有好好活著嗎？無論身處何方，認真過日子，就是上天賜予我最美的土地。

快樂，不是所處空間的位置，而是生活的心態。

