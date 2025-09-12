自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】捷克國家技術博物館見證台捷友誼 李遠會國際人權影展節目總監

2025/09/12 05:30

李遠與「One World 國際人權影展」節目總監波什圖爾卡會面。（記者凌美雪攝）李遠與「One World 國際人權影展」節目總監波什圖爾卡會面。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／布拉格報導〕文化部長李遠訪歐行程於10日抵達捷克布拉格，首站參訪捷克國家技術博物館（National Technical Museum），在館長克桑德勒（Karel Ksandr）陪同下，參觀與國立台灣博物館合作的「獵人之徑．海人之道：台灣原住民族山林與海洋智慧」特展。

時鐘之牆上，依序為London倫敦、 Praha布拉格、İstanbul伊斯坦堡、Tbilisi第比利斯、Karācī喀拉蚩、Omck鄂木斯克、Hà Nội河內、Tâi-pak台北、Tokio東京、Sydney雪梨、Port Vila維拉港、Auckland奧克蘭。（記者凌美雪攝）時鐘之牆上，依序為London倫敦、 Praha布拉格、İstanbul伊斯坦堡、Tbilisi第比利斯、Karācī喀拉蚩、Omck鄂木斯克、Hà Nội河內、Tâi-pak台北、Tokio東京、Sydney雪梨、Port Vila維拉港、Auckland奧克蘭。（記者凌美雪攝）

故宮院長蕭宗煌也率同仁一起參觀，克桑德勒見到蕭宗煌非常開心，特別謝謝他在過去20多年對台捷博物館交流的努力，不僅促成此次展覽，還讓館方獲贈一艘友誼之船—蘭嶼《拼板舟》。3人在《拼板舟》與印有「國立台灣博物館」的展覽海報旁，留下珍貴的合影。

捷克國家技術博物館館長克桑德勒（左起）、文化部長李遠、故宮院長蕭宗煌於《拼板舟》前合影。（記者凌美雪攝）捷克國家技術博物館館長克桑德勒（左起）、文化部長李遠、故宮院長蕭宗煌於《拼板舟》前合影。（記者凌美雪攝）

國家技術博物館與台博館同樣於1908年成立，且兩館的英文縮寫恰巧都是「NTM」。由於捷克複雜的歷史背景，歷經戰爭、政治動盪，1938年開始建設、1942年完工的博物館館舍，直至2013年才真正以「國家技術博物館」開館，館內共有14個常設展，典藏、展示捷克百年來在人類技術創意領域的重要發展成果。

克桑德勒帶著台灣2位部會首長參觀館內其他重要常設展，包括非常吸睛的交通工具大展區，從捷克歷史上第一架飛機，還有載著末代皇帝出逃瑞士的沙龍火車等。館方特別讓2位部會首長進車廂參觀、簽名與留言，李遠寫下：「願台捷友誼如鐵道延展，奔向無限遠方。」

值得一提的是，捷克國家技術博物館的關於時鐘的技術演變史展區裡，展牆上方高掛著一排與捷克關係非凡的世界重要城市時鐘，包括倫敦、伊斯坦堡、東京、雪梨等12個城市的時鐘，其中還有台語發音「Tâi-pak」的「台北」，卻沒有中國的「北京」，依據克桑德勒現場的說明，頗有捷克在兩者間選擇台灣的「台北」之意。

李遠抵達捷克的第2天（11日）一早，與「One World 國際人權影展」節目總監波什圖爾卡（Tomáš Poštulka）早餐會，比預期1個小時談了更久，會中，波什圖爾卡表示，他希望能以「世界人權電影節網絡（Human Rights Film Network）」的會員角色，邀請台灣加入目前已有60餘國參與的組織。

