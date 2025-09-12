自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】鄧麗君音樂會「永恆與經典」 10/5國家音樂廳登場

2025/09/12 05:30

曾維庸（左起）、梁茜雯、李哲藝、曹光澯、鄧長富、黃少華、灣聲執行長陳冬梅、鄧麗君基金會執行長鄧永佳合影。（記者董柏廷攝）曾維庸（左起）、梁茜雯、李哲藝、曹光澯、鄧長富、黃少華、灣聲執行長陳冬梅、鄧麗君基金會執行長鄧永佳合影。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由金寶山社會福利慈善事業基金會、灣聲樂團與鄧麗君文教基金會共同主辦的「永恆與經典──鄧麗君30週年音樂會」，將於10月5日在國家音樂廳舉行，由指揮曾維庸帶領灣聲樂團演出，向華語歌壇傳奇人物鄧麗君致敬。

2025年適逢鄧麗君逝世30年，鄧麗君的歌聲是樂迷青春歲月的記憶；30年後，她的音樂依舊被傳唱，透過這場音樂會，希望讓她的作品以全新方式與聽眾再度相遇。

鄧麗君生前共錄製超過1400首歌曲，涵蓋6種語言，作品影響深遠。音樂總監李哲藝介紹，本次音樂會以多篇章設計重新演繹經典曲目，並透過弦樂語言及全新編曲展現其情感層次。音樂會將由〈小城故事〉揭開序幕，隨後分為「古典詩詞」、「風情萬種」與「異鄉風情」3個篇章，帶來〈獨上西樓〉、〈千言萬語〉、〈甜蜜蜜〉等作品，重現鄧麗君多樣的音樂風貌。

下半場重點曲目為《金色年代》小提琴協奏曲，取材自〈何日君再來〉、〈月亮代表我的心〉與〈我只在乎你〉，譜寫成「一生」、「愛情」、「未來」3個樂章，象徵鄧麗君音樂生涯的3個篇章。音樂會最終篇章「難忘經典」將演繹〈恰似你的溫柔〉、〈愛人〉等作品，以弦樂細膩詮釋。

指揮曾維庸表示，鄧麗君的音樂對台灣影響深遠，透過古典音樂的轉譯，讓她的音樂跨越時空，持續傳遞文化價值。演出詳詢TixFun網站。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應