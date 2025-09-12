【藝術文化】鄧麗君音樂會「永恆與經典」 10/5國家音樂廳登場

曾維庸（左起）、梁茜雯、李哲藝、曹光澯、鄧長富、黃少華、灣聲執行長陳冬梅、鄧麗君基金會執行長鄧永佳合影。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由金寶山社會福利慈善事業基金會、灣聲樂團與鄧麗君文教基金會共同主辦的「永恆與經典──鄧麗君30週年音樂會」，將於10月5日在國家音樂廳舉行，由指揮曾維庸帶領灣聲樂團演出，向華語歌壇傳奇人物鄧麗君致敬。

2025年適逢鄧麗君逝世30年，鄧麗君的歌聲是樂迷青春歲月的記憶；30年後，她的音樂依舊被傳唱，透過這場音樂會，希望讓她的作品以全新方式與聽眾再度相遇。

鄧麗君生前共錄製超過1400首歌曲，涵蓋6種語言，作品影響深遠。音樂總監李哲藝介紹，本次音樂會以多篇章設計重新演繹經典曲目，並透過弦樂語言及全新編曲展現其情感層次。音樂會將由〈小城故事〉揭開序幕，隨後分為「古典詩詞」、「風情萬種」與「異鄉風情」3個篇章，帶來〈獨上西樓〉、〈千言萬語〉、〈甜蜜蜜〉等作品，重現鄧麗君多樣的音樂風貌。

下半場重點曲目為《金色年代》小提琴協奏曲，取材自〈何日君再來〉、〈月亮代表我的心〉與〈我只在乎你〉，譜寫成「一生」、「愛情」、「未來」3個樂章，象徵鄧麗君音樂生涯的3個篇章。音樂會最終篇章「難忘經典」將演繹〈恰似你的溫柔〉、〈愛人〉等作品，以弦樂細膩詮釋。

指揮曾維庸表示，鄧麗君的音樂對台灣影響深遠，透過古典音樂的轉譯，讓她的音樂跨越時空，持續傳遞文化價值。演出詳詢TixFun網站。

