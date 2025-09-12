自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】國光劇團30週年「秋分」 經典好戲今起連演3天

2025/09/12 05:30

《求騙記》由盛鑑（左）與黃宇琳擔綱主演。（國光劇團提供）《求騙記》由盛鑑（左）與黃宇琳擔綱主演。（國光劇團提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立傳統藝術中心國光劇團推出的「永恆時尚．秋分」，將於今（12）至14日在台灣戲曲中心大表演廳，以3天4場演出呈現經典劇碼，帶領觀眾體驗京劇的魅力。

首場「魔幻京劇」選演《伐子都》、《打神告廟》、《活捉》3齣好戲，展現精湛的武戲與鬼戲功夫。《伐子都》由李家德主演，以高難度武功見長；謝樂主演《打神告廟》，以水袖技巧聞名；林庭瑜與王詠增則合演《活捉》，呈現硬蹻的極致挑戰。翌日場次則推出《陸文龍》，由新生代演員魏伯丞主演，並由朱陸豪與唐文華親授，展現國光在傳承與培育新秀的努力。

接著登場的《求騙記》是兼具黑色幽默與社會省思的詐騙喜劇，劇中以輕巧手法揭示人心的欲望與不安，14年後再度搬演，由盛鑑與黃宇琳擔綱，搭配多位資深演員共同演出。

壓軸劇目《伐東吳》（又名《雪弟恨》）將由李家德挑戰「一趕四」，在同場戲分飾趙雲、關公、黃忠與劉備四角。該劇文武兼備結合唱作與武打，由唐文華指導，並與多位青年演員合作，展現「青春版」的嶄新風貌。

國光劇團自年初推出「春分」、大型新編作品《精衛》到「盛夏」系列及跨界展演後，再度回歸傳統經典的「秋分」系列，以多元展演形式持續開拓京劇觀眾群。今年30週年的系列演出，展現劇團從傳統到創新的多重面貌，延續其對京劇藝術的堅持。

