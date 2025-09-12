限制級
【藝術文化】口鼻笛述排灣族故事 嵐天樂集受邀至馬來西亞演出
（圖：記者葉永騫）
以「迴回II—山海間的思念」表演受到熱烈迴響的屏東嵐天樂集，10月初展開馬來西亞巡演行程，並受邀前往檳城參與「地球節（Earth Fest）」活動，以鼻笛手作工作坊與聲音示範為主軸，讓海風與笛聲成為樂章的一部分，促進跨國文化的對話與在地連結。
嵐天音樂負責人甘聖竹表示，這次海外行程延伸「迴回」系列的核心命題，用音樂說故事，嵐天樂集將把排灣族傳統鼻笛、口笛與人聲並置，作品內容講述早期不能自由戀愛的苦澀。
甘聖竹說，團隊與排灣族鼻笛傳承藝師少妮瑤．久分勒分合作，讓「手作—聲音—場域」成一體化敘事，於城市與島嶼節慶兩種不同場域中，實踐「在地連結×跨文化對話」的雙向交流。
嵐天樂集總監雷諾文指出，讓鼻笛、口笛成為獨當一面的聲音主體，在馬來西亞的地球節和邦咯島交流分享，展現台灣的音樂和藝術。（圖文：記者葉永騫）
