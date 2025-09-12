自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】口鼻笛述排灣族故事 嵐天樂集受邀至馬來西亞演出

2025/09/12 05:30

（圖：記者葉永騫）（圖：記者葉永騫）

以「迴回II—山海間的思念」表演受到熱烈迴響的屏東嵐天樂集，10月初展開馬來西亞巡演行程，並受邀前往檳城參與「地球節（Earth Fest）」活動，以鼻笛手作工作坊與聲音示範為主軸，讓海風與笛聲成為樂章的一部分，促進跨國文化的對話與在地連結。

嵐天音樂負責人甘聖竹表示，這次海外行程延伸「迴回」系列的核心命題，用音樂說故事，嵐天樂集將把排灣族傳統鼻笛、口笛與人聲並置，作品內容講述早期不能自由戀愛的苦澀。

甘聖竹說，團隊與排灣族鼻笛傳承藝師少妮瑤．久分勒分合作，讓「手作—聲音—場域」成一體化敘事，於城市與島嶼節慶兩種不同場域中，實踐「在地連結×跨文化對話」的雙向交流。

嵐天樂集總監雷諾文指出，讓鼻笛、口笛成為獨當一面的聲音主體，在馬來西亞的地球節和邦咯島交流分享，展現台灣的音樂和藝術。（圖文：記者葉永騫）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應