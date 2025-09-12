【藝術文化】口鼻笛述排灣族故事 嵐天樂集受邀至馬來西亞演出

（圖：記者葉永騫）

以「迴回II—山海間的思念」表演受到熱烈迴響的屏東嵐天樂集，10月初展開馬來西亞巡演行程，並受邀前往檳城參與「地球節（Earth Fest）」活動，以鼻笛手作工作坊與聲音示範為主軸，讓海風與笛聲成為樂章的一部分，促進跨國文化的對話與在地連結。

嵐天音樂負責人甘聖竹表示，這次海外行程延伸「迴回」系列的核心命題，用音樂說故事，嵐天樂集將把排灣族傳統鼻笛、口笛與人聲並置，作品內容講述早期不能自由戀愛的苦澀。

請繼續往下閱讀...

甘聖竹說，團隊與排灣族鼻笛傳承藝師少妮瑤．久分勒分合作，讓「手作—聲音—場域」成一體化敘事，於城市與島嶼節慶兩種不同場域中，實踐「在地連結×跨文化對話」的雙向交流。

嵐天樂集總監雷諾文指出，讓鼻笛、口笛成為獨當一面的聲音主體，在馬來西亞的地球節和邦咯島交流分享，展現台灣的音樂和藝術。（圖文：記者葉永騫）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法