【家庭plus．生活停看聽】人生永遠不嫌遲

圖／達志影像

文／林秦

蔡大姊是我在體適能課程裡認識的近70歲資深美魔女。「資深美魔女」是她的自稱，可以看出她是一個多麼樂觀開朗的人了。

蔡大姊很健談，所以我很喜歡跟她聊天。她自服務業退休，月領兩萬多元，雖然別人都說這樣不夠，但她自己卻說綽綽有餘。因為她身體健康又領有敬老卡，很多大眾運輸工具不是半價就是免費，去長青中心上課，也都不用學費，加上自己的物質欲望不高，有得吃、有得玩，這兩萬多元對她來說就夠了。連兒子要給她孝親費，她都說不用，要兒子們自己留著用。

蔡大姊很會安排自己的生活，她學才藝、學外語、上健身房，心血來潮時，就來場說走就走的小旅行，生活可以說是多采多姿。

但和她深談之後，我才知道蔡大姊的命運真是多舛，很難想像一個不被幸運之神眷顧的人，竟然能夠如此樂觀地看待自己的餘生。蔡大姊6歲就失去父親，所以她和大1歲的姊姊必須和媽媽一起承擔起家庭的責任。6歲的她已經開始在農作了，還要幫忙照顧兩個弟弟；而到了適婚年齡，媽媽將她許配給同村的一個男孩子。嫁了人的蔡大姊在大家庭生活，生活依舊勞苦，身為長媳的她，要洗一大家子的衣服，還要煮一大家子的三餐，其餘時間不是家務就是農事，還要時不時忍受婆婆對她的冷言冷語，很多委屈只能打落牙齒和血吞。

好不容易自立門戶後，日子沒有變得比較好，在知名傳產公司上班的丈夫，非常節儉，節儉到她必須外出工作才能勉強維持生活，但是孩子她要照顧，家事也要她來做。雖然蔡大姊很樂觀，但講到自己的丈夫時，她馬上收起笑容變得嚴肅起來，她嘆了口氣說自己的婚姻很失敗，就不再多說，我也不便多問。而這樣的日子，直到兩個兒子自大學畢業後才好轉。蔡大姊說很多人都說她好命，她也覺得她好命，還自我解嘲說這是「苦盡甘來」，因她之前的日子過得很辛苦。

現在她和丈夫各過各的，生活雖然沒有交集，倒也舒心自在。她是在退休之後才找回自我，雖然她快70歲了，但她覺得人生永遠不嫌遲，像她，美好的人生正要開始呢。

聽完蔡大姊這麼說，再次印證苦難是化了妝的祝福。因為走過之前的苦，所以更加珍惜今日的甘，雖然命運之於她不見得公平，但現在的她，完完全全掌握自己的人生，做自己的主人，樂觀知足地過晚年的人生。這個資深美魔女，真的讓人羨慕和佩服。

