自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活停看聽】人生永遠不嫌遲

2025/09/12 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／林秦

蔡大姊是我在體適能課程裡認識的近70歲資深美魔女。「資深美魔女」是她的自稱，可以看出她是一個多麼樂觀開朗的人了。

蔡大姊很健談，所以我很喜歡跟她聊天。她自服務業退休，月領兩萬多元，雖然別人都說這樣不夠，但她自己卻說綽綽有餘。因為她身體健康又領有敬老卡，很多大眾運輸工具不是半價就是免費，去長青中心上課，也都不用學費，加上自己的物質欲望不高，有得吃、有得玩，這兩萬多元對她來說就夠了。連兒子要給她孝親費，她都說不用，要兒子們自己留著用。

蔡大姊很會安排自己的生活，她學才藝、學外語、上健身房，心血來潮時，就來場說走就走的小旅行，生活可以說是多采多姿。

但和她深談之後，我才知道蔡大姊的命運真是多舛，很難想像一個不被幸運之神眷顧的人，竟然能夠如此樂觀地看待自己的餘生。蔡大姊6歲就失去父親，所以她和大1歲的姊姊必須和媽媽一起承擔起家庭的責任。6歲的她已經開始在農作了，還要幫忙照顧兩個弟弟；而到了適婚年齡，媽媽將她許配給同村的一個男孩子。嫁了人的蔡大姊在大家庭生活，生活依舊勞苦，身為長媳的她，要洗一大家子的衣服，還要煮一大家子的三餐，其餘時間不是家務就是農事，還要時不時忍受婆婆對她的冷言冷語，很多委屈只能打落牙齒和血吞。

好不容易自立門戶後，日子沒有變得比較好，在知名傳產公司上班的丈夫，非常節儉，節儉到她必須外出工作才能勉強維持生活，但是孩子她要照顧，家事也要她來做。雖然蔡大姊很樂觀，但講到自己的丈夫時，她馬上收起笑容變得嚴肅起來，她嘆了口氣說自己的婚姻很失敗，就不再多說，我也不便多問。而這樣的日子，直到兩個兒子自大學畢業後才好轉。蔡大姊說很多人都說她好命，她也覺得她好命，還自我解嘲說這是「苦盡甘來」，因她之前的日子過得很辛苦。

現在她和丈夫各過各的，生活雖然沒有交集，倒也舒心自在。她是在退休之後才找回自我，雖然她快70歲了，但她覺得人生永遠不嫌遲，像她，美好的人生正要開始呢。

聽完蔡大姊這麼說，再次印證苦難是化了妝的祝福。因為走過之前的苦，所以更加珍惜今日的甘，雖然命運之於她不見得公平，但現在的她，完完全全掌握自己的人生，做自己的主人，樂觀知足地過晚年的人生。這個資深美魔女，真的讓人羨慕和佩服。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應