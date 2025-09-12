自由電子報
【家庭plus．微幸福案內】餐飲搞創意 味覺大探險

2025/09/12 05:30

壽司店巧克力米球介於甜點與飯食之間，算是調和的關係，可理解日本年輕人在白飯上澆巧克力吃的原由。（劉黎兒攝）壽司店巧克力米球介於甜點與飯食之間，算是調和的關係，可理解日本年輕人在白飯上澆巧克力吃的原由。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

日本餐飲乃至市售商品不斷推出許多新組合，像原本是冰淇淋、布丁等甜冷系食材為主體的百匯，現在也有名店推出加上炸蝦或章魚燒等鹹熱系食物的百匯。原本無道理的搭配因為圖片震撼性太強，讓許多人為了拍照而點，SNS時代讓人的口味也改變，無奇不有的組合愈來愈多！

很多人也玩出破天荒的搭配，像是任何食物如白米飯、拉麵，澆上美乃滋、明太子、起司、巧克力、紅豆泥、毛豆泥等，鹹跟甜混著吃，最近已經很普遍。許多吃法商品化，像是拉麵裡放入大量檸檬、鳳梨等，或原本擺放叉燒或雞肉片為主流，現在也有擺放香魚、蟹肉等做法，甚至擺放洋風的炸培根或洋芋片！

喜歡美乃滋的年輕人非常多，便利商店LAWSON曾推出「飲美乃」，亦即把美乃滋稀薄化的液體飲料，高卡又黏稠，難喝到不行，果然沒幾個月就停止生產，不是所有這類創新都行得通的！其他怪異飲料還有咖哩檸檬茶、鰻魚可樂等。鰻魚可樂是鰻魚產地濱名湖推出的，產地推出的異類搭配很多，尤其是反映特產的怪口味霜淇淋，如山葵、明太子、醬油、魩仔魚、墨魚、炸牡蠣、昆布佃煮、生薑等，甚至烏龍麵縣香川還在霜淇淋上澆醬油及蔥花等。鹹味霜淇淋非常普遍，推翻霜淇淋原始概念，我大多會嘗試吃看看，算是到此一遊紀念！

最近流行的是將許多蔬菜材料甜點化，尤其野菜系刨冰收費不便宜，如夏天的代表選手玉米，最近成為刨冰或冰淇淋的要角，有名店採用糖度較高的北海道玉米做的刨冰價格超過3千日圓，其他蔬菜如番茄、地瓜、紫蘇、茗荷、梅子等的刨冰也相繼登場。

許多原應為鹹味的食品最近都被澆上巧克力，拉麵之外，洋芋片、咖哩飯、章魚燒、炸雞、漢堡包、味噌醬、啤酒、酒釀等，真的是從甜食進軍到鹹味世界，無往不利。我最近嘗過的是壽司店的巧克力米球，雖然吃了很多壽司，但最後再來顆米球，也不會有重複感，畢竟巧克力總是帶來幸福感的甜點主力，多少理解了年輕人喜歡吃巧克力拌飯的原由。

