【家庭plus．活動看板】粒線體大解密

「接地氣真的能治病，還是瞎掰？」「曬太陽對身體好，但要曬對時間？」「洗冷水澡真的能增強免疫力、有益身體健康？」你是否也曾疑惑，這些看似傳統又簡單的養生法，真的有效嗎？

美國脊骨神經醫學博士李政家，將於9月21日早上10點在桃園市立圖書館總館7樓711會議室，演講「粒線體與健康的關係」，分享透過大自然的各種力量，例如曬太陽、接地氣、洗冷水、呼吸、冥想等方式，來達到活化粒線體、升級大腦、逆轉老化、預防失智、增肌減脂、緩解焦慮，提升身體修復能力！

洽詢電話：（02）23925338，或網路報名：https://reurl.cc/pYo3Zb

