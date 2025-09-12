自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．活動看板】粒線體大解密

2025/09/12 05:30

活動看板活動看板

「接地氣真的能治病，還是瞎掰？」「曬太陽對身體好，但要曬對時間？」「洗冷水澡真的能增強免疫力、有益身體健康？」你是否也曾疑惑，這些看似傳統又簡單的養生法，真的有效嗎？

美國脊骨神經醫學博士李政家，將於9月21日早上10點在桃園市立圖書館總館7樓711會議室，演講「粒線體與健康的關係」，分享透過大自然的各種力量，例如曬太陽、接地氣、洗冷水、呼吸、冥想等方式，來達到活化粒線體、升級大腦、逆轉老化、預防失智、增肌減脂、緩解焦慮，提升身體修復能力！

洽詢電話：（02）23925338，或網路報名：https://reurl.cc/pYo3Zb

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應