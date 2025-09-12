限制級
【自由副刊】 劉旭鈞／在中央公園
◎劉旭鈞
．
“it seems they were all cheated of some marvelous experience
which is not going to go wasted on me which is why I’m telling you about it”——Frank O’Hara,“Having a Coke with You”
．
可是我們還是爭吵。經過古根漢前我們
讓塑膠餐具掉落一地，那時我想
如果是他，就會寫這種微小的事
不會記得任何責難但會留下
零卡可樂的在場紀錄，並從
安迪沃荷到星夜的樓層，一一點名
而我會記得在旅途的飢餓與頭痛中
自現代取走一枝細小，飽滿的橙黃的
鉛筆，如被你帶來郊遊或消磨一個週間下午的孩童
可以竊取或剪輯或學習白南準
但更多時候我們情願被畫，在身上，在相紙上
在彼此上
所以我們站在克林姆那幅綠蔭的公園前
也坐在灰色單車道旁
沉默，久久不能靜止
