【自由副刊】 劉旭鈞／在中央公園

◎劉旭鈞

．

“it seems they were all cheated of some marvelous experience

which is not going to go wasted on me which is why I’m telling you about it”——Frank O’Hara,“Having a Coke with You”

．

可是我們還是爭吵。經過古根漢前我們

讓塑膠餐具掉落一地，那時我想

如果是他，就會寫這種微小的事

不會記得任何責難但會留下

零卡可樂的在場紀錄，並從

安迪沃荷到星夜的樓層，一一點名

而我會記得在旅途的飢餓與頭痛中

自現代取走一枝細小，飽滿的橙黃的

鉛筆，如被你帶來郊遊或消磨一個週間下午的孩童

可以竊取或剪輯或學習白南準

但更多時候我們情願被畫，在身上，在相紙上

在彼此上

所以我們站在克林姆那幅綠蔭的公園前

也坐在灰色單車道旁

沉默，久久不能靜止

