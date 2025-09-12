自由電子報
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 徐鉦儒／午後

2025/09/12 05:30

◎徐鉦儒◎徐鉦儒

◎徐鉦儒

他站在夏日午後的陽光裡，望著那片洗石子地面。

地面被炙熱的陽光長時間曝曬，斑駁陸離，滲著水痕，像是某種過去難以抹去的記憶。滴水乾涸的痕跡在牆上蜿蜒，如同他心中反覆流轉的思緒。他看著牆，心中浮現一個奇異的念頭：如果此刻自己就這樣倒下，投入這片滾燙的地面，似乎也沒有什麼可惜的。

手中的菸燃到盡頭，指尖被燙得一震，像是某種提醒。

他無法快樂。不是沒有試過，只是快樂總像是一種借來的感覺，來得短暫。然而他也明白，那些不快樂，也還不足以支撐他走到終點。他在長大以後才知道，生命原來是由痛苦組成的總和。他是在這些痛裡慢慢長大的。

很多時候他面對人生的苦境，會抽離自己當做望向一條河，河面的波瀾與岩石，他經常把它們當做人生的一種隱喻。但他沒辦法將河真正當做人生的總和。因為人生不可能這麼漂亮的。當他認清了世界的本質是那灰暗、冰冷、無常的一面，如同那些水痕一般，他便開始這樣想：也許，他只是累了。

他抖落指間的菸灰，像是丟棄了剛才那段過於沉重的思緒。然後靜靜站著，開始細數別的可能。風從轉角吹來，他看著一片葉子轉了兩圈，跌在腳邊。他忽然覺得自己也像那片葉子，輕得可以被風帶走。

他沒有移動，只是靜靜站著，像在等什麼，也像在放過什麼。●

