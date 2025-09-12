自由電子報
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．愛讀書】 《沒有女人的女人們》

2025/09/12 05:30

《沒有女人的女人們》 溫泠著，二○四六出版《沒有女人的女人們》 溫泠著，二○四六出版

溫泠著，二○四六出版

看來溫泠（1994-）有幾個關於不倫的，小問題。七篇與海明威、村上春樹對話的短篇小說，討論「沒有女人」的男人女人們各自有何難關。「沒有」可延伸為不需、失去或拒絕等種種否定，「女人」則牽涉社會角色與身分等認同議題。溫泠不以異性戀腳本設定同性伴侶，其拓寬的不只性別，還有女性在家庭的位置與想像――並非每位母親都有身為母親的身分認同，可能是游移異同性戀、與同性交歡掩飾不倫，獲取親密陪伴的狡猾女性；竭力成婚生子，完成父親期待，並堅持女同志身分的母親。探討同性關係的篇章如〈香水〉，提供已婚女同志的開放式關係實驗，關係中的信任因此生變，無法以言語蔽之，不委屈角色的結論或可跟〈Eshe〉互文對話。此書顯示女同志在異性戀社會中的流動性，探討社會規範的性別角色分工，非常適合思辨女同志之複雜。複雜文本多半擔心不好看，顯然是多慮，作者敘事俐落，人物互動緊扣心弦，製造故事張力，怎麼回過神就看完了？（五分之八）

