【藝術文化】故宮文物特展捷克開幕 台灣國樂團多元曲目展現寶島熱情

台灣國樂團在「故宮文物百選及其故事」特展的開幕演出大受歡迎，文化部長李遠（前排左3）於演後前往致意。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／布拉格報導〕為響應外交部與文化部共同推動的「2025歐洲台灣文化年」，不僅文化部長李遠親赴布拉格出席故宮在捷克的大展開幕式，文化部所轄國立傳統藝術中心的台灣國樂團，也在新任首席客席指揮許瀞心的帶領下，為開幕儀式演出，同時展開捷克巡演。

許瀞心率台灣國樂團在故宮展開幕演出，受到熱烈喝采。（記者凌美雪攝）

李遠表示，故宮文物特展在捷克期待了20年以後，終於克服萬難來到捷克國家博物館展出，他能夠親眼看見展覽順利開展，並在開幕時搭配文化部所轄台灣國樂團多元曲目的演出，他心中充滿感動。

樂團透過5首音樂小品展現台灣多元文化的音樂風貌與藝術能量，包括民俗慶典的〈蜂炮節〉、百年傳唱的經典〈望春風〉、描繪日月潭月夜風光的〈湖岸月光〉、融合西方和聲色彩的《台灣民謠組曲》，以及充滿山林壯麗與民族風情的〈高山青〉等，搭配舞台背景不斷變換的故宮文物意象，傳遞台灣文化的多元與溫暖，讓全場觀眾沉浸其間，以為在音樂會場，不斷高喊安可。

最後，台灣國樂團安可演出了捷克音樂家德弗札克第9號交響曲《新世界》的第2樂章，悠揚而觸動人心。李遠補充說明，從台灣國樂團的演出曲目涵蓋交響曲，到接下來將在捷克音樂博物館推出融合戲劇的「寶島辦桌」音樂會，都可以見到台灣文化對各種文化的包容性，「我真的覺得很驕傲。」

2場「寶島辦桌」劇場音樂會，是以台灣獨特的辦桌文化為主題，特別邀請傳藝金曲獎年度最佳演員張孟逸及江亭瑩、謝玉如、陳振旺等優秀歌仔戲演員共同參與，分別飾演新娘、新郎、媒婆與總舖師等角色，透過音樂與歌仔戲的藝術詮釋，將充滿人情味的傳統宴席轉化為舞台上的文化饗宴，讓觀眾沉浸於熱鬧歡騰的氛圍，深刻感受台灣文化的獨特魅力。

