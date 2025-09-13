【藝術文化】「原音如此流行」特展 感受原力風華

1961年8月「民生康樂隊」在鈴鈴唱片錄製的唱片母帶，是原住民族戰後第一次唱片錄音。（傳藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立傳統藝術中心台灣音樂館主辦的「原音如此流行－從山地歌謠到流行金曲」特展，即日起至9月21日於華山1914文創園區展出，以6大展區回顧原住民流行音樂的發展歷程，帶領觀眾感受原音的生命力與時代風華。

國立傳統藝術中心主任陳悅宜表示，原住民音樂在台灣流行樂占有重要地位，本展兼具展覽、推廣、記錄3大功能，並將透過線上展覽與專書出版延續成果。顧問明立國以「土壤與種子」比喻，指出傳統文化是原民流行音樂持續萌芽的養分；策展人葉宗哲則強調，本展從流行視角切入，完整勾勒戰後至當代原民音樂的發展軌跡。

展覽自戰後歌謠採集談起，說明原住民如何在同化壓力下守護記憶；隨後帶入黑膠、卡帶時期的「山地歌星」風潮；解嚴前後，更與社會運動緊密結合，成為「還我土地」、「反核廢料」等議題的文化聲音。同時，校園民歌運動也促使原民歌謠進入大眾社會。展中亦拆解〈可憐的落魄人〉等經典歌曲的來歷與誤解，並延伸至1990年代獨立音樂浪潮，展現新世代原民音樂人如何突破刻板印象，唱出族群意識。最後在「原音基地－再見鐵花村」專區，透過多媒體再現曾經的音樂基地盛況，讓觀眾帶著滿滿聲音記憶走出展場。

此次特展不僅呈現近代原住民流行音樂的完整軌跡，更希望讓承載族群記憶的歌聲持續流動，唱進更多人的心中。10月1日至12日將巡迴花蓮文創園區。

