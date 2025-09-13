【藝術文化】奈良美智成焦點 富藝斯與蘇富比台北預展同週登場

奈良美智〈粉紅〉，壓克力、畫布，160x145公分。2000年。（富藝斯提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕蘇富比與富藝斯2間國際藝術拍賣行，將同時於今（13）、明（14）日在台北舉辦香港秋季拍賣預展，不約而同展出奈良美智的重要作品，成為本季藝術市場焦點。富藝斯台北預展將在BELLAVITA寶麗廣塲B1藝文空間舉行，蘇富比則在華南銀行國際會議中心登場。

奈良美智〈等不及夜幕降臨〉壓克力、畫布，193.6x183公分。2012年。（蘇富比提供）

富藝斯本季香港秋拍以「現代及當代藝術」專場為主，定於9月27日至28日舉行。台北預展將率先呈獻近50件拍品，領銜之作是奈良美智2000年的代表作〈粉紅〉，為本次秋拍估價最高的奈良作品，約6000萬至8000萬港元（約新台幣22.9億至30.5億元）。值得注意的是，奈良目前最高拍賣紀錄的2件作品皆創作於同年，足見2000年在其藝術生涯中的關鍵地位。

蘇富比台北預展則展出中國藝術與現當代藝術的重要拍品，涵蓋奈良美智、畢卡索、趙無極、白髮一雄等國際名家。其中以奈良美智2012年的〈等不及夜幕降臨〉受矚，作品延續獨特的孩童形象與細膩的心理氛圍，呈現其晚近時期的成熟語彙，估價為6500萬至8500萬港幣（約新台幣25億至32.5億元）。

此次富藝斯與蘇富比台北預展，均選擇以奈良美智做為亮點之一，顯示其在國際藝術市場上的高度地位。從2000年的〈粉紅〉到2012年的〈等不及夜幕降臨〉，觀眾可透過2場展覽，窺見奈良創作的不同面向，也見證這位當代日本藝術家的跨時代影響力。

