【家庭plus．日常幸福微光】散散步輕煮食 療癒心情

迷迭香西芹炒馬鈴薯。

文、圖／香草生活家Julia

西芹相思麵疙瘩。

夏末夜裡，沿著湖畔散步，涼風徐徐，在面湖的長石椅坐下，欣賞著湖面粼粼波光，心裡陡然升起一首遺忘許久，宋朝無門慧開禪師的詩偈：「春有百花秋有月，夏有涼風冬有雪，若無閒事掛心頭，便是人間好時節。」

圖／香草生活家Julia

這陣子生活迎來挑戰，幾乎要忘了「若無閒事掛心頭，便是人間好時節」那種悠然自得的心境。看著高掛天際的滿月，忽感，自然有四季，月有陰晴圓缺，萬事萬物皆有期。於是在大自然的靜默相伴裡，感受著情緒緩緩流動與釋放，心，騰出了空間，輕喜安住。

圖／香草生活家Julia

清早，整理冰箱食材，想起好友餐廳裡常會將西洋芹心放在瓶裡養著，望著手裡剩三分之一的西洋芹，如法炮製將芹菜心放入自己手捏陶杯裡。日復一日，漸漸抽長。想著這保存於冷藏數週的西芹，竟擁有如此強大的生命力。兩天換一次水，十多天仍青翠一如根植於土壤裡。看著看著，彷彿被瓶裡的西洋芹給鼓舞著，聽著內在說：「走吧！吹風曬太陽去。」

圖／香草生活家Julia

推門而出，慢慢走進一條陌生巷弄。沒有目的地漫走，仰望蔚藍天空與舒捲白雲，朗朗日光偶爾投射在巷弄屋牆，讓我想起旅行異地的某些回憶。安靜的巷弄偶傳來幾聲犬吠，街貓在樹下打著盹兒，忽想起普羅旺斯Valensile小鎮街角，那安妥睡在空花盆裡的貓咪，心裡瞬間有股在異國旅行的感受。踩著輕盈的步伐，繼續穿街走巷，原來只是換個方向走，那些陌生的景象，竟讓我升起小旅行般的感受。

〈清冰箱料理1〉迷迭香西芹炒馬鈴薯 涮嘴啦

暮色將至，散步回家。打開冰箱望著食材，在腦海裡漸拼湊起色香的合盤，這是我喜歡玩的清冰箱料理遊戲。

最後拿著一支西芹莖葉與幾顆馬鈴薯，剛好煮道一人食。馬鈴薯與西洋芹，都是耐放的常備食材。西芹可以是主角，也能是最佳配角。可以切大塊燉煮，亦能切細末妝點餐食，馬鈴薯則是煎煮炒炸都適宜，晚餐就來做道西芹炒馬鈴薯，前院找來馬鈴薯的好朋友迷迭香，一起煎炒入美味。

想起幾個月前的花蓮旅居期間，某日午食，我跟好友就是即興做這道料理。將西洋芹換個切法，通常會拿來裹上麵衣油炸的葉片改切成細碎狀，大把撒在油亮噴香的馬鈴薯上，再快速翻炒起鍋。盛盤上桌，我們在美麗的空間，質樸的木桌上，佐以一瓶白麥啤酒及好聽音樂，那溫暖自在氛圍有時是高級餐酒館尚不及的呢。

材料：馬鈴薯3顆、西洋芹（含葉）1支、迷迭香2支、鹽、胡椒粉

做法：1.馬鈴薯切塊蒸八分熟備用。

2.平底鍋熱油後，放入迷迭香爆香，接著加入馬鈴薯煎至雙面微焦黃。

3.用適量鹽及胡椒粉調味，最後撒上大量西洋芹末，即完成。

〈清冰箱料理2〉西芹相思麵疙瘩 童年回憶

分享另一道清冰箱料理，是來自童年時的回憶，姑且稱為鄉村家庭麵疙瘩吧！這是母親常做的一道家常料理，材料是麵粉及青菜。

煮婦隨著年資增長，這道食譜也延展出我自己的樣貌。像是在麵糊裡加入香草或香料，這次嘗試加入大量的西洋芹末，湯底則以一條擱放許久的絲瓜為主角，即興做出這道西芹相思（雙絲）麵疙瘩。

材料：薑絲、絲瓜、西洋芹、麵粉（各種筋性皆可）、全蛋、鹽、胡椒粉

做法：

1.平底鍋熱油後，加人薑絲爆香，接著加入絲瓜片略炒，倒入稍淹蓋過絲瓜的水量，中火蓋鍋煮約10分鐘，最後以鹽調味，熄火備用。

2.麵粉倒入適量水及一顆蛋液調成粉糊狀，加入西洋芹末、鹽及白胡椒粉。

3.煮一鍋滾水，湯匙抹油以防沾黏，舀一匙匙麵糊放入滾水中，待浮起撈出放入煮好的絲瓜湯裡，點綴芹菜葉末即完成。

謝謝前陣子的低潮，讓我更加深刻感受到來自大自然的正能量，以及那些日常裡看似微不足道的廚房時光。有時最能療癒人心的，往往就藏身於那些習以為常的事物。

