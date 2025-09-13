【藝週末．藝週工藝人物】巧手牽線 精緻妝點─「漆線」保存者顏金益

〈心達摩〉是顏金益以漆線裝飾畫作。

文／高依汾 照片提供／顏金益

顏金益的〈封猴掛印〉曾獲選為總統出訪伴手禮。

台灣多元的廟宇文化活動，帶動不少傳統工藝發展，以漆線妝點神像的工藝師顏金益，擁有40多年經驗，在構圖、布局與造型方面的手藝精湛，2013年獲台北市登錄為傳統藝術文化資產「漆線」保存者；2018年總統出訪貝里斯時，贈送給總督的生日禮物〈封猴掛印〉，亦出自他之手。

顏金益的大型漆線作品。

神像製作，常見材質包括木、石、銅、玉、陶瓷等，其中，以木頭材質軟硬適中、易於刻畫神韻而被廣泛使用。木雕材質的神像可以採用幾種不同的裝飾方式：粉線、漆線、錦雕、極彩等，顏金益從粉線入手，而後專精於漆線，一做超過40個年頭。

請繼續往下閱讀...

顏金益的作品〈祥龍琥珀〉。

以漆線粧佛 自學入門

力道威猛的〈五行四象〉，是顏金益最滿意的作品。

顏金益分析，「極彩」是指用工筆彩繪，屬於平面表現並無立體感；「錦雕」的衣飾花紋全都用刀刻，立體感最好，但無法做到太細微；「漆線」以手牽線，用線條裝飾出立體花紋，可以做到非常細緻的變化，立體感僅次於雕刻；「粉線」使用粉線管擠出粉線土，立體效果不如雕刻，精緻度不如漆線。於是，顏金益最後選擇工藝技術與價位都更出色的「漆線」，做為畢生志業。

顏金益以漆線加金箔的作品〈廣澤尊王〉。

1959年出生於新北市平溪菁桐的礦工家庭，顏金益19歲離鄉至台北求職，起初在黑膠唱片工廠工作，日復一日的流程，無法滿足他習得一技之長的想法，2年後改行做家具刻花，開始接觸雕刻技藝，之後學習粉線粧佛、再轉到漆線粧佛。顏金益解釋，木雕神像的製作過程稱為「粧佛」，一共有16道程序，包含打粗胚、修光（身形）、開臉、打底（全身上漆，把毛細孔遮住）、牽線、彩繪等步驟，可透過6位不同師傅共同完成，也能由1位師傅全包。顏金益雖然可以從頭做到尾，但最有興趣的還是「牽線」。

漆線馬克杯可以水洗清潔。

顏金益回憶，當初踏入漆線領域時，並無直接得到某位師傅傾囊相授，因為有此技藝的師傅皆不輕易外傳，為了防止被偷學，甚至會躲在房間內施作。原本教授他雕刻的師傅，雖不會漆線工藝，但知道漆線配方，還將雕刻完請別人牽好線的作品提供給他參考、觀摩，就這樣透過做中學，習得一身本領。

傳統工藝「漆線」保存者顏金益。作品〈富貴藍鵲〉同時使用金箔與金粉，創造深淺變化。（高依汾攝）

漆線神像以大小計價，有時客人願意提高費用，但要求做工更精緻些。顏金益笑說，神像有固定衣飾，土地公衣服上的圖案是鶴與壽、呂洞賓身上為八卦、關公有分文袍或武袍──文的是龍、武的是戰甲，但師傅們最喜歡的是濟公，因為衪的破衣服最容易做，是眾人皆想搶到的福利品。

〈一葉豹富〉取「一夜爆富」諧音，豹紋以戰甲上常見的「藤排甲」設計。

以線為筆 心靈手巧牽線做畫

早期漆線的原料是使用生漆、桐油、立德粉混合而成的漆線土。生漆的好處是耐酸鹼、耐高溫，缺點是貼金箔時的溫、溼度掌控不易。因為漆線作品具立體度，厚薄並不一致，全憑師傅經驗，以手摸測量，線若太乾，金箔貼不上去，若太溼，金箔會不夠亮。1980年代，日本人研究改良使用腰果漆替代生漆，時間上更容易控制，金箔也更好貼、色澤更佳，因此，師傅們都改用腰果漆。

漆線原料混合後，要經過反覆捶打，將汁液完全捶出來，避免之後滲出、讓作品變軟。傳統做法是以手工搓揉漆線土，講究力道與速度，若土太軟，線條會下垂；若土太硬，稍後要牽線時，不好轉彎。顏色方面並無固定，只要加入不同的礦物粉，便能調整線條色彩，若之後打算要貼金的話，會優先選用色系類似的黃色線條。

漆線土的粗細依照圖案需求，最細的線約0.3毫米、最粗的可達1毫米，最常用的線寬是0.4～0.6毫米，難度在於要將整條線搓得一樣細。基於多年經驗，顏金益請廠商製作1台「擠壓器」，只要更換出口的孔洞，即可改變線條粗細，有如製作蛋糕時更換擠花器的花嘴般，節省不少備料時間。

漆線做好後，重頭戲才正要上場──「以線為筆」的堆疊、盤繞線條。顏金益透露，「牽線」工作其實很療癒，心趨靜、手要穩，慢慢地纏繞，完全急不得。順序也很重要，例如在做龍的時候，由身體開始，接著做上面的鱗片、旁邊的鰭、然後才堆疊上腳，一層層有如浮雕般的立體感便展現出來。

牽線完成後，顏金益還會另一項功夫，就是讓作品閃閃發亮的「貼金」工藝。若需貼金箔，要先等3～4天，作品表面乾燥後才能貼，整個作品要等3～4週才能真正乾燥。顏金益表示這是一項耗眼力的工作，尤其是黑底作品貼金，整體相當貴氣，卻特別不好施作，因為貼上金箔後，要仔細地把多餘的金箔清乾淨，十分費工。為了讓作品更有層次感，顏金益除了金箔，也會用更貴的金粉，在其作品〈富貴藍鵲〉上，藍鵲部分維持漆土原本色彩，牡丹花部分兩者併用：金箔是平面，所以顯亮，金粉是顆粒，色彩較淡雅，讓牡丹除了有漆線堆疊出的立體度外，還多了顏色上的深淺變化。

延續漆線工藝 從宗教轉型生活用品

顏金益曾經歷1980年代民眾瘋大家樂、狂拜神明，作品供不應求的巔峰時期，也度過中國開放後的低價傾銷、工廠師傅出走潮，默默耕耘直到2013年獲台北市登錄為傳統藝術文化「漆線」項目保存者殊榮後，開始思考如何讓漆線技藝，在神像製作市場萎縮後，還能持續傳承下去。

為了拓展漆線市場，顏金益踏出廟宇門檻，從粧佛走向創作領域，將漆線裝飾應用於日常生活中的花瓶、瓷盤、杯子，甚至是玉石、水晶等飾品上。顏金益指出，只要是硬底的媒材皆可施做，因為在軟的物體上，漆線會折斷，像畫布是軟的不行，若裱框就可以。

針對漆線作品的保養方式，顏金益建議：花瓶、瓷盤等展示類產品，平日使用軟刷清除灰塵即可；馬克杯或茶杯使用後，以水沖洗清潔也都沒問題，因為漆線作品表面會塗上4層透明漆保護，切忌拿菜瓜布等粗糙物用力擦拭。

自顏金益獲得漆線保存者肯定，女兒顏世涵也加入漆線製作行列，原本從事美編工作、喜歡手作的她，從小耳濡目染，在創作方面相當有天分，常將年輕人的新點子提供給父親參考。後繼有人的顏金益樂得全力支持，讓她自由發揮，顏世涵也不負眾望地被訂單追著跑。一路扶持顏金益度過低潮的夫人簡玉惠喜愛畫畫，顏金益就在夫人的畫作上加入漆線元素，與她共同創作，一家人在漆線的牽引下，緊緊相繫、同心共創漆線藝術的另一個新天地。

顏金益小檔案

1959年出生於新北市平溪菁桐，21歲開始接觸雕刻，而後從事粧佛工藝，至今超過40年。作品〈封猴掛印〉曾獲選為總統出訪時，贈予外國元首的生日禮物，2013年獲登錄為台北市傳統藝術文化「漆線」項目保存者。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法