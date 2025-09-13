【藝週末．國際藝聞】記憶的幽靈 徐道獲「漫行家屋」展覽

徐道獲2013至2022年作品〈拓摩／愛〉。（泰德現代美術館提供）

文／林昱晴

徐道獲出生至今曾居住的6處空間細節，以立體繡縫的方式一同呈現。（泰德現代美術館提供）

韓國藝術家徐道獲的作品，看似龐大卻透明輕盈如幻影──那些以紗質聚酯纖維或紙材、依照實際比例複製他在首爾、紐約、倫敦、柏林的住所。每道門、每盞燈、每個插座與門把……都被精細地重現，既像是書寫給日常生活的情書，也是對時空記憶的召喚，這些作品因此被徐道獲形容為「記憶的幽靈」。倫敦泰德現代美術館即日起至10月19日，舉辦徐道獲「漫行家屋」展覽，呈現他對於「場所」如何構築記憶與自我認同的思考。

「我在倫敦住了15年，但我的心中仍然不時浮現首爾老家的韓屋與我曾在紐約居住25年的空間。」徐道獲說：「這些關於不同住所的記憶，其實都同時存在於當下的瞬間。」這樣的多重歸屬與時空疊合，在展場巨大的白色帳篷結構中化為可見的形體，藝術家出生至今曾居住的6處空間細節，包括燈、門把、電話等，以立體繡縫的方式一同呈現，宛如夢境中共存的家屋剪影。展覽最令人動容的角落，是徐道獲以作品〈拓摩／愛〉重建童年記憶裡、父母在1970年代所建的韓屋。他以10年時間將整座韓屋以紙張包覆，再以石墨輕輕拓摩出表面紋理，記錄每個縫隙、角落，以及歲月遺留的痕跡。

