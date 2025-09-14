自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】中信新舞台藝術節公益場海島頌 見證藝文教育扎根成果

2025/09/14 05:30

高達5公尺的巨偶「上古鯤」首度亮相，由無獨有偶與日本偶戲家Nori SAWA跨國共製。（記者陳奕全攝）高達5公尺的巨偶「上古鯤」首度亮相，由無獨有偶與日本偶戲家Nori SAWA跨國共製。（記者陳奕全攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕中國信託新舞台藝術節公益場《海島頌》昨（13）日於中國信託金融園區登場，由無獨有偶工作室劇團推出大型當代偶戲、結合偏鄉師生的故事屋接連演出，吸引近2000名觀眾參與，共同見證藝文教育扎根的成果。

公益場由無獨有偶帶來的海洋傳奇之作《海島頌》揭開序幕，2尊高達5公尺的巨偶「上古鯤」與「百足蜈蚣」，由無獨有偶與日本偶戲家Nori SAWA跨國共製，象徵守護大地的神獸從長眠中甦醒。演出透過人偶合一的動態表現，讓觀眾彷彿置身穿越古今的海島神話。

除了大型偶戲吸引目光，偏鄉學童與種子教師參與的故事屋與戶外偶戲演出也備受矚目。中國信託文教基金會推動「夢想家圓夢工程」，攜手無獨有偶培育59位種子教師，協助偏鄉老師掌握偶戲教學方法，並將所學帶回校園。公益場中，來自新北、宜蘭的3所學校6位老師，帶領學生上台演繹家鄉故事。宜蘭利澤國小的孩子起初害羞不敢表演候鳥角色，最後在團隊創意引導下，化身俏皮的「鳥tuber」，模仿網紅語氣與觀眾互動，提醒大家「按讚、訂閱、開啟小鈴鐺」，引來全場笑聲。現場氣氛熱鬧，展現藝術節不僅是孩子的主場，更是凝聚社會關注偏鄉教育的重要平台。

中國信託文教基金會董事長馮寄台表示，「我們努力把藝文教育帶進去，更希望讓它留下來，中國信託推動藝文公益的初衷，就是要為下一代打開更多可能。」計畫推動以來，已有2715人次學生參與，孩子們不僅是體驗者，更成為創作者與舞台上的主角。活動詳詢2025中國信託新舞台藝術節官網（https://lihi.cc/vJvPR）。

