藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】二82年華華山登場 展出黃光男逾50件作品

2025/09/14 05:30

黃光男〈陽光滿屋〉，彩墨，70 X 76公分。2025。（國王十字藝術社提供）黃光男〈陽光滿屋〉，彩墨，70 X 76公分。2025。（國王十字藝術社提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國王十字藝術社主辦的「二82年華－黃光男沙龍畫展」，9月17至10月28日於華山1914文化創意產業園區紅磚六合院西4館登場。共展出黃光男48件水墨作品與10件書法，呈現藝術家跨越學術、文化與個人情感的創作歷程。

策展人陳欣婷表示，展覽以「二82年華」為題，試圖將黃光男一生的學術養成、文化關懷與個人情感，凝縮成「時間、青春與哲思」的視覺詩篇。「二」象徵人生交織與延續，也寓意歲月流轉後的再現與豐厚。今年82歲的黃光男自述：「用筆墨回應時代，用畫作再續來生。」

展覽以「古典前衛；熱烈又寧靜」為寓意，邀請觀者在欣賞畫作的同時，重新思索人生與時間的意義。策展人指出，本展不僅是藝術作品的呈現，更是一場藝術家透過筆墨與觀者的心靈對話，將對青春與世事的提問轉化為詩意而溫潤的書寫。對觀者而言，不只是欣賞水墨技法與色彩層次，更能透過線條、留白與構圖，體會藝術家如何在現階段安頓自我，並展現對世界的凝視。

此次展出作品中，包括新作彩墨畫〈陽光滿屋〉，透過明亮色彩與溫潤筆觸，傳遞光影下的生活氛圍與內心感懷，體現藝術家在歲月淬鍊後對日常細節的敏銳觀察。

本展以沙龍形式營造親近的展覽氛圍，邀請觀眾走進黃光男的人生軌跡。這不僅是一場畫展，更像是一段人生告白，帶領觀者在作品的餘韻中思索時間、信仰與情感，也見證藝術家如何將生命經驗凝鍊為創作能量。

