晴時多雲

藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝週末．城市散步】與花東縱谷景致相映成趣─2025縱谷大地藝術季─漂鳥197

2025/09/14 05:30

安君實〈時光列光〉，靜靜停駐在富里東里舊車站月台。安君實〈時光列光〉，靜靜停駐在富里東里舊車站月台。

文．攝影／記者周幸叡

被喻為「沒有展覽期限」的縱谷大地藝術季，今年邁入第7屆，12件作品與花東縱谷地景融為一體，不妨沿著197縣道展開「藝遊」，也藉此再度發掘花東縱谷之美。

2025縱谷大地藝術季除了延續藝術與縱谷地景結合的主軸，今年還特別規畫「經典再現」、「童趣生活」與「永續生態」3大主題。希望能夠邀請舊雨新知、大手牽小手，有更多人前來欣賞。

此外，除了有些作品因耗損無法修復而撤展，連同今年的新作，總共有43件設置於各地，整個花東縱谷可說是開放的美術館，免門票、無特別限制，歡迎大家一遊再遊、沉浸於優美的藝術與大自然中。

◆縱谷大地藝術季─漂鳥197官網：https://www.pioneeringeastriftvalleygranaryfestivities.com.tw/

2025縱谷大地藝術季─漂鳥197作品巡禮

【經典再現】

〈祈福〉范志明、邵惠琴（台灣）〈祈福〉范志明、邵惠琴（台灣）

◆〈祈福〉范志明、邵惠琴（台灣）

設置地點：關山達谷梵秘境

有留意縱谷大地藝術季歷年作品的人，對阿美族藝術家范志明應該不陌生，2020年展出的作品〈何時〉，以釣魚老翁帶出對環境變化及歲月更迭的惆悵，也釣出超高人氣。今年這件〈祈福〉同樣使用漂流木，以阿美族耆老為原型，形塑出一個面向河流、半跪於土地上的身軀，右手拄著拐杖、左手捧著水，正低頭進行祝禱儀式。在阿美族文化中，水被視為神聖且富有靈性的存在，也是族人讚美與感恩的對象。飲水思源，透過這動人一幕，也喚起觀者對大自然的感恩之情。

〈光之亭〉Jens J. Meyer（德國）〈光之亭〉Jens J. Meyer（德國）

◆〈光之亭〉Jens J. Meyer（德國）

設置地點：富里東富禪寺下方草地

Jens J. Meyer形容他的創作是「白布的建築雕塑」，媒材是白色彈性布，「房子」一定要蓋在有樹及陽光充足之處，因為樹可拉撐房子架構，而充足陽光可在白布上投影，營造出變幻莫測的光影風景。〈光之亭〉如同在大樹底下的一間開放茶室，歡迎大家輕鬆走進來。藝術家善用幾何形狀構築空間，從外面看像白旗飄揚，入內立刻感受到一種寧靜的神聖感，好似漫步在白色殿堂中。難怪很多遊客欣賞後都說，這裡很適合拍婚紗。

〈時光列車〉安君實（台灣）〈時光列車〉安君實（台灣）

◆〈時光列車〉安君實（台灣）

設置地點：富里東里舊車站

安君實認為，火車站是與地域及居民生活緊密連結之處，即使是已停用的舊站，仍然存留許多在地情感。希望這列〈時光列車〉，能乘載著大家的回憶，馳騁在廣闊的花東縱谷間。作品以竹子創作，巧妙掌握竹子的紋理、彈性等特色，編製成1車頭加4個車廂的列車，不只讓人欣賞外觀，還歡迎大家入內休憩。車廂內空間寬敞、涼爽，透過挖空的窗戶觀景，周圍美麗的山脈、稻田景致一覽無遺，彷彿真的乘坐火車遨遊其間。

【童趣生活】

〈仰望星空〉Better-Ray（台灣）〈仰望星空〉Better-Ray（台灣）

◆〈仰望星空〉Better-Ray（台灣）

設置地點：鹿野高台大草原斜坡

一看作品，就知道它屬於「童趣生活」系列，4個有著「天然呆」表情的縱谷小人，或站或坐，有一個索性在草地上躺平。它們專心仰望天空，白天看雲、晚上觀星，無憂無慮的樣子教人不勝嚮往。有如童話繪本走出來的縱谷小人，不用做任何表演就輕鬆擄獲大人小孩的心，但除了對它們雀躍吶喊「好可愛！」，〈仰望星空〉更希望大家來到台東後，可以讓心中住著的那個小孩出來玩，放下所有壓力，找回最純真快樂的自己。

〈DJ TIDE〉安可ANCO（台灣）〈DJ TIDE〉安可ANCO（台灣）

◆〈DJ TIDE〉安可ANCO（台灣）

設置地點：池上錦園洗衣亭

這件作品屬於「童趣生活」系列，設置點是往昔當地人的洗衣處。遙想當年，婆婆媽媽在此洗衣，也聊天清洗情緒。有時邊聽收音機邊洗，洗衣聲、音樂聲、聊天聲，這裡宛如熱鬧的「田邊俱樂部」。現在雖然已經沒有人來洗衣服，但有DJ TIDE駐場，隨時可開party。有遊客誤以為TIDE是熊，其實牠的外貌出自藝術家的愛犬，頭戴耳機、熟練操控音樂，就是要讓入內的客人感染愉快氣氛，歡迎大小朋友一起來同歡。

〈畫花〉CHIAOZZA（美國）〈畫花〉CHIAOZZA（美國）

◆〈畫花〉CHIAOZZA（美國）

設置地點：鹿野高台大草原

CHIAOZZA是由擁有美術背景的亞當．弗雷扎（Adam Frezza）與具建築背景的喬寶恬（Terri Chiao），所組成的藝術家雙人組，兩人都喜歡植物，經常把對植物的研究融於作品中。他們擅長將生活常見的自然意象重新解構，創造出夢幻般的「虛構植物」。這朵彩繪玻璃纖維做成的「小花」，其實高達5公尺，花形簡單、顏色明亮，呈現出被摘下、獻給台東的姿態。藝術家希望藉此花與大家交朋友，也希望彼此都以花相贈，表達善意與愛。

〈Blue faces〉Séverin Millet（法國）〈Blue faces〉Séverin Millet（法國）

◆〈Blue faces〉Séverin Millet（法國）

設置地點：關山親水公園

這座彩繪金屬雕塑高4公尺，靈感出自Séverin Millet自己的剪紙作品。作品名稱用複數，因為總共有4張臉；選擇Blue，因為Séverin Millet認為這個色調和台東的藍天綠地最搭。想要欣賞這4張臉，必須從不同角度觀看，不妨繞著作品走一圈、或近或遠徐徐觀賞，還可發現這件作品的有趣之處：它會隨著觀眾的位置改變外觀，臉部有時會消失、重疊，或形成抽象圖案；雕塑的藍色也是變化看點，有些地方會從明亮藍轉為較暗色調，彷彿經歷著白晝與黑夜的轉換。

【永續生態】

〈生之舞動〉地脈工坊（台灣）〈生之舞動〉地脈工坊（台灣）

◆〈生之舞動〉地脈工坊（台灣）

設置地點：玉里東豐稻田

豎立在稻田邊的〈生之舞動〉，外觀如一片放大版的圓形書籤，裡頭鑲著象徵生命永續的樹木，它優雅舒展枝幹，樹葉茂密連綴整個圓形空間，當陽光灑落，照亮整片枝幹與樹葉；逢微風吹拂，風聲俐落穿越大小縫隙，在晃動的光影雕飾下，靜止的樹木，彷彿被注入生命，與這片土地一起歡欣律動。

此外，為了呈現樹木與大自然融為一體、隨日曬雨淋及時間更迭而改變的斑駁感，藝術家特別以鏽化顏色取代原本鐵的顏色，細看就能深刻感受到光陰挪移的動人痕跡。

〈回憶〉李星雄（韓國）〈回憶〉李星雄（韓國）

◆〈回憶〉李星雄（韓國）

設置地點：關山親水公園

李星雄回憶：幼年時，父親利用別人不要的木塊，和他一起做了一艘船，這件事深深影響他，長大後，他也習慣利用在地的廢棄媒材創作。剛開始來台東創作時，一時找不到適合的木材，因緣際會，聽取關山農會主任建議：利用當地砍下的釋迦枝條。就這樣，幾千根釋迦枝條，經過細心掰彎後，密密裹覆鐵條架構的頭部和身軀。作品的亮點還有人形旁植栽的凌霄花，當釋迦木條隨著時間腐朽、凌霄花則是纏繞著鐵架蔓生，屆時，又將形成另一件藝術品。至於會形成何種樣貌？李星雄表示，那就端看作品與大自然的造化了。

〈聆聽─大地的耳朵〉達比烏蘭．古勒勒 Tapiwulan．Kulele（台灣）〈聆聽─大地的耳朵〉達比烏蘭．古勒勒 Tapiwulan．Kulele（台灣）

◆〈聆聽─大地的耳朵〉達比烏蘭．古勒勒 Tapiwulan．Kulele（台灣）

設置地點：池上水利公園水車旁草地

古勒勒的創作多元，在花東也有其他的地景作品，他喜歡利用回收媒材，這件作品就是以回收鐵件做成。由於鐵的質地很硬，藝術家卻能將它做得宛如繞指柔般優美，相當不容易。關於創作概念，古勒勒說，記得小時候下過雨，土地上會長出蕈菇，作品就是以蕈類造型發想，延伸至萬物由土地長出，因此，我們應該傾聽大地的聲音，不只要善待大自然，更要懷著感恩的心，珍惜天地的所有恩賜。作品造型也隨觀賞者發想：蕈菇、耳朵、沖天炮……也有小朋友說是飛碟、外星人來了！

〈低語富里〉鄭元東（台灣）〈低語富里〉鄭元東（台灣）

◆〈低語富里〉鄭元東（台灣）

設置地點：富里東富禪寺右側草坡

〈低語富里〉搭配的《漂鳥集》第91首：「大地借助於青草來展現她的怡人。」這一大片怡人的青草坡上，有個甜甜酣睡的原住民女孩，綠油油草皮包裹著蜷曲身軀，頭髮柔順閃亮、兩頰染著紅暈，沉睡的臉龐祥和、可愛，整個人好似回歸母親的懷抱般安適，讓人看了心生憐愛之情。作品主要以藤和竹創作，竹編臉部、圍繞頭髮的那條頭帶以藤編織，既呼應南島文化中代代相傳的編織工藝，也象徵人與自然之間，彼此纏繞、相互依存的緊密關係。

〈蝕幻空間〉Anton Smit（南非）〈蝕幻空間〉Anton Smit（南非）

◆〈蝕幻空間〉Anton Smit（南非）

設置地點：鹿野鄉公所對面草地

南非當代雕塑家Anton Smit的作品多是大型雕塑，若非廣闊之地，難以展現整體作品之美。〈蝕幻空間〉高4.5公尺、面寬4.3公尺、深度1公尺，人站在它面前，頓顯渺小。這張比例放大的人臉，切割成9長條，似閉又像微睜的雙眸，看起來好像正在沉思，若問它在思考什麼？答案或許呼應著每個觀者內心的思維。由於作品過於龐大，當時曾由台東大學美術產業學系師生協助上臉部底色等，牽起藝術家與在地的連結。

