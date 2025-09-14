自由電子報
【藝術文化】文化部訪團哈維爾日 台捷文學對話開啟常民篇章

2025/09/14 05:30

在哈維爾常去的餐廳，李遠畫下他想像中哈維爾書寫的伏案模樣。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／布拉格報導〕文化部長李遠親自率團赴布拉格，除參加故宮展開幕，也安排密集的參訪行程，並於當地12日晚間（台灣13日清晨），與旅德作家陳思宏、捷克國家科學院亞非研究所所長路丹妮及捷克作家卡特日伊娜・屠奇柯娃，一同在哈維爾圖書館進行一場「字裡風景：台灣故事流轉之地」文學座談。

捷克知名的資深撰稿人維齊納（左起），為陳思宏、李遠、屠奇柯娃與路丹妮的座談擔任主持人。（記者凌美雪攝）捷克知名的資深撰稿人維齊納（左起），為陳思宏、李遠、屠奇柯娃與路丹妮的座談擔任主持人。（記者凌美雪攝）

座談會在哈維爾圖書館進行，分別從屠奇柯娃介紹她即將在台灣出版的作品《日特科瓦女巫師》、陳思宏也即將在捷克出版的《鬼地方》談起。陳思宏笑談從小家裡的信仰，很多媽媽會幫孩子收驚，「其實我媽媽就是台灣版的女巫師」，不僅巧妙回應了屠奇柯娃即將登台的中文版書籍，也引發全場爆笑共鳴。

位於布拉格郊區的哈維爾家族墓園（前左）。（記者凌美雪攝）位於布拉格郊區的哈維爾家族墓園（前左）。（記者凌美雪攝）

李遠表示，自己擔任文化部長至今480天，理解了政治人物「不能講真話」、「講了跟沒講一樣」這兩件事；而第一次回歸作家身分進行演講，竟然是在捷克發生。座談主持人彼得．維齊納則以許多幽默發問，讓李遠不時在文化部官員、作家、文化大使等身分之間轉換，甚至想像自己是外交部長的前提下，發表個人看法。

李遠回應，他首先要介紹台灣與捷克同樣經歷過獨裁、語言的壓抑，歷史及命運與捷克相近，「希望能獲得捷克的同情。」接著，他要藉由文化讓捷克認識台灣，台灣歷經西方、日本、中國等幾大文明的撞擊，如今透過電影、文學、藝術等讓世界看見台灣，台灣跟中國早已完全不一樣了。

「如果以文化的角度來說，其實中國是台灣的一部分，從冰河時期開始，台灣與中國就從來沒有在一起。」李遠不改幽默地說，「以上是外交部長所說。」

綜觀12日的參訪，除了上午李遠特別拜會捷克國家文學館，與館長史戴力克會面之外，中午在哈維爾昔日經常去的餐廳用餐，下午特別去哈維爾的墓園致意，晚上在哈維爾圖書館舉辦座談，藉此致敬劇作家出身並推動捷克民主的首任捷克民選總統哈維爾。

