【家庭plus．徵文大拼盤】小生怕怕 別來嚇

對於鬼故事之類的恐怖情節，膽小之人自保最好的方法就是不聽、不碰、不看、不聊，期待鬼月順順過……

〈大膽說害怕〉膽小不可恥 勇敢說出來

文／林莉羚（新北市）

說到鬼故事和鬼片，我真的敬謝不敏。偏偏每次聚會，總有人眼睛發亮地提議：「來看恐怖片吧！」或是「我有個超恐怖的故事！」當大家摩拳擦掌、滿臉期待時，我的內心只想默默找個角落消失。

不過，膽小並不等於不想參與。看著朋友們圍成一圈大笑尖叫，我也想融入其中。只是我的「參與方式」比較特殊──我會戴上耳機假裝聽不清楚，或抱著抱枕把畫面遮掉，偶爾跟著大家笑兩聲，確保自己還在線上。

有人會說：「怕什麼？假的啦！」但對膽小的人而言，那種心跳加速、腦補畫面的感覺太真實。其實我們不是不合群，只是希望在歡笑裡，也能保有一點安全感。

後來我學會一個方法：先大方承認自己膽小，朋友反而會貼心調整，有人願意陪我坐在燈光明亮的地方，有人會幫忙先「爆雷」，讓恐怖場景失去驚嚇效果。結果大家依然玩得盡興，我也不用硬著頭皮裝勇敢。

膽小不可恥，誠實才需要更多勇氣。能自在地說出「我怕」的人，才是真正的大膽。

〈正色做表達〉自己找刺激 但謝絕被嚇

文／徐美惠（台中市）

我其實不怕刺激，但前提是要我自己選的，比如雲霄飛車是自己願意坐上去的，又比如說到定點只翻一次的香蕉船，這種「可預期的驚嚇」，我完全配合，甚至樂在其中。但突如其來的嚇人遊戲？對不起，我真的不行。

所以每當聚會有人故意講鬼故事，設計嚇人橋段，比鬼還更會捉弄人的，我就會正色說：「我有心臟病，別嚇我。」這句話配上嚴肅表情與一點歉意，效果通常很好，大家會笑笑就放過我，不逼我參加了。

我不是沒被嚇過。網路影片裡小孩躲門後戴鬼面具嚇媽媽，結果我青春期的孩子也學著來。我被嚇到差點跌坐在地，冷冷地說：「以後不准玩，除非你覺得沒媽也無所謂。」

年紀漸長後的我是這樣想的，膽子大，可以用來學新鮮事物，可以用來突破陌生人際關係，可以勇敢追愛，實在別用在讓腎上腺素狂飆、心跳快、血壓高、情緒炸裂的情況……明明叫你運動到微喘都懶得動，對嚇人這種運動卻特別熱中。這種刺激，還是留給年輕人吧！

〈有人陪就行〉膽小鬼也愛看鬼片

文／琪花異草（台中市）

我膽小得要命，卻偏偏愛看鬼片。明知道會嚇到全身發抖，卻還是乖乖走進戲院，等著心臟狂跳。朋友總笑我：「妳根本自虐狂。」我卻樂在其中。

有次和朋友去看泰國片《鬼聲泣》，據說改編自真實靈異故事。光聽簡介，我就先冒一身冷汗。一坐下，我立刻啟動「防護模式」：眼睛瞇一半，方便隨時遮住畫面；耳塞只戴一邊，好留條退路。朋友看我那副樣子，笑到快不行：「妳確定還看得到劇情嗎？」

果然，當劇情進入高潮，低沉的哭聲從四面八方竄來，我立刻縮成一團。銀幕上突如其來的臉孔逼近，我差點跳起來，只能死命抓著朋友的手，像抓著救命繩。那一刻我才明白：膽小鬼看片，最需要的不是勇氣，而是陪伴。

直到燈光亮起，我才大大鬆了一口氣。雖然嚇得半死，心裡卻覺得奇妙滿足。除了嚇得魂飛魄散，其實更珍貴的是「有人陪著一起發抖」的快樂。

所以別再問我怕不怕了，下次我一定還要去！

〈小時候陰影〉花錢嚇自己 絕不再犯

文／陳亮橘（高雄市）

孩提時看鬼片被嚇到的經驗，迄今已40年，當時的恐懼與壓力依然清晰記得，影響我對鬼片鬼屋，一律敬謝不敏。

國小3年級時還沒有電影分級制度，我傻傻跟著表姊去看了一部名為《基隆七號房分屍案》的電影。影片中一幕幕犯案過程的血腥畫面，及影片後面的靈異事件讓我幼小心靈受了極大驚嚇。看完電影回家後，我害怕黑暗與恐懼獨處。白天身邊都有人還好，但我不敢單獨待在任何空間，一定得找其他人陪著。天一黑，更害怕，不是怕鬼來找我，而是怕自己半夜想上廁所，怕看到牆壁浮現出影片中的恐怖畫面。那時廁所都不是在房間裡，萬籟俱寂、恐懼蔓延，弟弟睡了不可能陪我去廁所，所以我就整夜憋尿直到天明，隔天上學昏昏沉沉，沒法靜定上課。

有了這次經驗，成長過程中如果朋友約要去看鬼片，我就推託剛好有事要忙；如果出去玩遇到同學起閧去鬼屋，我就毛遂自薦幫大夥顧包包，再也不要花錢嚇自己了。

