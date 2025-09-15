自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

以米蘭．昆德拉之名 台捷文學駐村交流計畫2026年起開跑

2025/09/15 05:30

在文化部長李遠（中）見證下，「台捷文學駐村交流計畫」的合作協議，由駐捷克代表處文化組副組長馬嘉霙（左）代表文化部，與庫比切克（右）共同簽署合作協議。（記者凌美雪攝）在文化部長李遠（中）見證下，「台捷文學駐村交流計畫」的合作協議，由駐捷克代表處文化組副組長馬嘉霙（左）代表文化部，與庫比切克（右）共同簽署合作協議。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／布拉格報導〕文化部長李遠首度訪歐最後一天（13日），特別從布拉格來回捷克第2大城布爾諾（Brno），參觀典藏最完整捷克作家米蘭．昆德拉（Milan Kundera）作品的摩拉維亞圖書館，並與該館館長庫比切克（Tomáš Kubíček）共同宣告，自2026年起，台、捷兩國每年將互派1位作家或譯者駐村1個月。

地下儲水歷史建築Žlutýkopec Water Tanks，做為布爾諾重要的歷史地標之一，不僅空間絕美，以藝術進行的古蹟活化與再利用，也相當成功。（記者凌美雪攝）地下儲水歷史建築Žlutýkopec Water Tanks，做為布爾諾重要的歷史地標之一，不僅空間絕美，以藝術進行的古蹟活化與再利用，也相當成功。（記者凌美雪攝）

這項「台捷文學駐村交流計畫」的合作協議，由駐捷克代表處文化組副組長馬嘉霙，代表文化部與庫比切克共同簽署。館方對此儀式格外慎重，不僅特別選在摩拉維亞圖書館裡的米蘭．昆德拉專室進行，會場還可看見兩國的國旗並肩站立，庫比切克表示，期盼此次「駐村計畫」的合作，讓雙方都更深入彼此的文學圈，有更深度的理解，相信文學可以成為文化外交的重要工具。

李遠則認為，台、捷的感情深厚，且台灣年輕人喜歡讀米蘭．昆德拉的作品，所以，這項駐村交流計畫也以「米蘭．昆德拉」為名，在簽約儀式過程中，還安排了鋼琴與大提琴合奏，演出影響米蘭．昆德拉甚深的音樂家楊納傑克（Leoš Janáček）的作品《長滿青草的小徑上》（Po zarostlémchodníčku）。

溫馨又隆重的氣氛，連兼具「作家小野」身分的李遠，也對此計畫充滿期待，他說，「多麼希望我是第一個駐村的人。」庫比切克則幽默回應，「我不能影響評審結果，但我可以用另外的方式邀請你。」

庫比切克強調，台、捷都曾經歷極權統治時期，擁有相似的歷史經驗，如今兩國都同樣追求民主、自由及人權，期盼藉由台、捷雙方的駐村交流計畫，兩國作家能實踐米蘭．昆德拉堅持讓作品自己說話、讓讀者自己讀出意義的精神，帶給雙方讀者新的思考方式。

完成駐村計畫簽署後，李遠順道參訪了布爾諾的2處重要文化資產，做為古蹟保存與活化的參考，包括地下儲水歷史建築（Žlutýkopec Water Tanks），以及捷克第一個獲聯合國教科文組織列入世界文化遺產的現代建築圖根哈特別墅（Villa Tugendhat），為訪歐行程畫下句點。訪團已於14日啟程返台。

