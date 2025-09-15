自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

北美館「消失的反動」線上展 探討數位時代不穩定關係

2025/09/15 05:30

「消失的反動」 線上展探討數位時代不穩定關係，關注能源匱乏、意識形態對立與資訊過載等全球現象。（北美館提供）「消失的反動」 線上展探討數位時代不穩定關係，關注能源匱乏、意識形態對立與資訊過載等全球現象。（北美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北市立美術館自2024年起啟動「北美館開放網絡計畫 TFAM Net.Open」，探索數位時代科技與藝術的交會。今年計畫將於夏秋之際陸續推出線下展覽「沉沒的聲音」與線上展覽「消失的反動」，持續推展跨領域合作與數位展演的新型態。其中，「消失的反動」將於9月19日至2026年8月31日登場，透過線上平台展出，延伸觀眾對數位藝術的理解與想像。

北美館表示，計畫延續2024年「社群凝聚與協作共創」的核心精神，進一步透過「線下／線上」雙軸展演展開對話。策展團隊透過虛擬載體與數位工具，聚焦「消失與挖掘」的概念，回應資訊流動快速、記憶不斷重構的數位時代現象。

線上展覽「消失的反動」由墨西哥籍策展人、數位藝術與文化研究者多琳．理奧斯（Doreen A. Ríos）策畫，策展概念強調在策略性不穩定、崩解與抽離的狀態下，觀眾或許能找到與科技共處的另一種可能性；展覽邀集4組國內外藝術家推出全新委託創作，包括費德里科．佩雷斯．維洛羅（Federico Pérez Villoro）、徐容、安娜．里德勒（Anna Ridler）與奧莉亞．黎亞莉娜（Olia Lialina）等人，透過作品探討數位生態中，人與技術之間的不穩定關係，並反思「物質、記憶、幽靈、脆弱性」等核心議題。展覽作品不僅介入資訊流動與社群互動，更挑戰觀眾對於網路媒介的慣性理解，並特別關注能源匱乏、意識形態對立與資訊過載等全球現象，反思人類如何在數位環境快速變動的情況下，重新定義「短暫」的意涵，並探索新的存在方式。

