台語劇《咱兜 lán tau》11月登場 直面家庭共同焦慮

《咱兜 lán tau》以2組不同演員群詮釋家的樣態。（第四人稱表演域提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由第四人稱表演域推出的新作《咱兜 lán tau》，將於11月13日至16日於國家兩廳院實驗劇場登場。以台語為敘事核心，透過迷宮般的多重視角，讓觀眾直視當代家庭裡無處安放的共同焦慮。

此劇為「kóng台語 puann世界─世界經典×本土語文」計畫3部曲最終回，延續以台語連結世界經典的創作線索，從「世界—國家—家庭」的縱深，一路收束至個人生命最初的場域。

編導謝孟璁受訪時表示，2023年以卡謬《鼠疫》為靈感創作《大疫》，在後疫情時代談及與災難共處的韌性；2024年呼應美麗島事件45週年推出第2部《暗島àm-tó 》，借莫迪亞諾《暗店街》探討記憶與遺忘。來到2025年，第3部《咱兜 lán tau》取材自法國劇作家費洛里安．齊勒「家庭3部曲」，轉化為台灣在地語境的全新劇本：失婚惶亂的母親、失智迷惘的老父、疏離卻渴愛的兒子，交錯出一幅「家既是避風港，也是枷鎖」的情感地景。

謝孟璁提到，團隊多年以台語做為通往世界的語言橋梁：「我們希望用自己的話，講世界的故事。」他分享，劇團長年以公開工作坊培養素人與跨領域表演者，近年的學員中不乏面臨空巢、照護失智長輩、青少年溝通等真實處境，這些經驗亦折射進創作中，形成貼近社會現況的角色群像。

面對年輕演員台語口語使用的生疏，語言是另一個挑戰。謝孟璁說：「要全台語演出，對年輕演員真的不容易。有人聽得懂，但完全說不出口。這反而成了一個很好的契機，讓他們透過演出去感受台語之美。我自己是國文老師，很清楚古文或中原古音用台語念會特別動聽。所以這不只是表演，也是一次語言教育。」

《咱兜 lán tau》以「家變成沉默的戰場，愛是否仍能相互擁抱」做為追問，將創傷、依附與修復放在同一座檯面；打開家庭的門，也打開語言、記憶與身世的抽屜。

