自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

台語劇《咱兜 lán tau》11月登場 直面家庭共同焦慮

2025/09/15 05:30

《咱兜 lán tau》以2組不同演員群詮釋家的樣態。（第四人稱表演域提供）《咱兜 lán tau》以2組不同演員群詮釋家的樣態。（第四人稱表演域提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由第四人稱表演域推出的新作《咱兜 lán tau》，將於11月13日至16日於國家兩廳院實驗劇場登場。以台語為敘事核心，透過迷宮般的多重視角，讓觀眾直視當代家庭裡無處安放的共同焦慮。

此劇為「kóng台語 puann世界─世界經典×本土語文」計畫3部曲最終回，延續以台語連結世界經典的創作線索，從「世界—國家—家庭」的縱深，一路收束至個人生命最初的場域。

編導謝孟璁受訪時表示，2023年以卡謬《鼠疫》為靈感創作《大疫》，在後疫情時代談及與災難共處的韌性；2024年呼應美麗島事件45週年推出第2部《暗島àm-tó 》，借莫迪亞諾《暗店街》探討記憶與遺忘。來到2025年，第3部《咱兜 lán tau》取材自法國劇作家費洛里安．齊勒「家庭3部曲」，轉化為台灣在地語境的全新劇本：失婚惶亂的母親、失智迷惘的老父、疏離卻渴愛的兒子，交錯出一幅「家既是避風港，也是枷鎖」的情感地景。

謝孟璁提到，團隊多年以台語做為通往世界的語言橋梁：「我們希望用自己的話，講世界的故事。」他分享，劇團長年以公開工作坊培養素人與跨領域表演者，近年的學員中不乏面臨空巢、照護失智長輩、青少年溝通等真實處境，這些經驗亦折射進創作中，形成貼近社會現況的角色群像。

面對年輕演員台語口語使用的生疏，語言是另一個挑戰。謝孟璁說：「要全台語演出，對年輕演員真的不容易。有人聽得懂，但完全說不出口。這反而成了一個很好的契機，讓他們透過演出去感受台語之美。我自己是國文老師，很清楚古文或中原古音用台語念會特別動聽。所以這不只是表演，也是一次語言教育。」

《咱兜 lán tau》以「家變成沉默的戰場，愛是否仍能相互擁抱」做為追問，將創傷、依附與修復放在同一座檯面；打開家庭的門，也打開語言、記憶與身世的抽屜。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應