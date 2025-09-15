【自由副刊】 張馨潔／狐狸的後山

圖◎吳孟芸

◎張馨潔 圖◎吳孟芸

據說我的父母在火車上相識，我在喜歡火車很久之後，才想起這件事。

上一代與這一代，發生過的與正在發生的中間有一座橫躺的山脈，山頂還有厚重的積雪，只有成為狐狸才能踏入。

後山隱藏的風景，在冬日落盡葉片的縫隙之間，後山的煙縷催搖我祖母的雙肩，於是她開口。

你的媽媽坐著火車到城市裡補習，在火車上遇見當兵時的你父親。

那兩句話語在我的耳後鑿了一個硃砂小孔，用細針悄悄往內旋轉，深探，直到卡在一頁大腦的摺痕。它吸附一些在頭骨之下茫然遊蕩的片段，浸沒在黏液、夢境與科幻電影和舊照片之間，排列出自己的維管束，變成一段油亮而青青，歪斜地用ㄑ的符號，在我的生年之前叢集開放。

年少的母親有著後來給予我的眼褶與妹妹的自然鬈，穿著制服與窄裙鼻翼架著圓形黑框眼鏡，年少的父親穿著英挺的卡其色軍裝，腹部平坦。此時適合從書包裡拿出鋁箔包的飲料，插下吸管。他們倚著莒光號的椅背側面，在人群裡維持彼此身邊的縫隙。

那時候的我正在藍色海邊的房子裡，佝僂著咳嗽，壓下顫抖的指關節，拔下最後一枚純金的戒指交到某個孩子手中。宮澤賢治的星空之下，我跨起大步日夜兼程地在夜風裡任衣尾飛，提著手提箱，跑著跑著雙腳就離地。

他們相遇了。他們無暇聽見車上其他的人，他們想要在自己的駕駛座與副駕駛座上，開往鐵軌之外的另一條路，她要隨他到那個田野裡的屋宅。而我繼續跑。我的父親母親走下火車，我知道，我即將擠過漆黑的甬道，躺入臥室裡的搖籃中。當我身高拉長，有些夏天我帶著藍色的網子，走進開滿黃色油菜花的田野，對著白色的紋白蝶揮舞，在飯後拿著西瓜餵彩色的火雞。

其他夏天，我與年幼的弟弟妹妹在暑假坐著火車到鄉下探望祖母。高大的鐵盒子穿過闃靜的夜晚，我與弟弟妹妹還有父母用座椅列隊，安臥在我們降生前父母相遇的車廂中，那段記憶他們未曾提起，像一張飛進床底的照片。

在屬於我的票與座位我看著窗外的岩石還有海，半途醒來車窗上黏印著自己的嘴唇跟髮尾，疊合著外界的風景。我看著車窗是映現在黑夜裡的玻璃水缸，人們緩緩從座位上浮起漂浮在黑色的海濤裡，行走在山脊，坐在稻葉的葉尖和樹梢，我嗅著車廂裡潮溼的氣味，看著所有人用半透明的身體平靜地運動，我希望火車一直這麼駛著，人們終於不再說話。

小學六年級，老師出了一個作文題目是〈我的媽媽〉，有同學舉手說四年級寫過這個題目了，老師說多了兩年認識媽媽，寫出來難道還會跟四年級相同嗎？我也成為老師的時候，才知道那只是困窘時的託辭，不過我真的下筆寫了母親許多年，疊合又開展，摺紙剪紙一般，好多母親的樣子在我筆下。

當前我還在那個前往祖母家的夜晚，幸而我此時只是一個沉溺於幻想的孩子，那些影響我們所有人人生走向的離散還沒有發生。我們像是在火車上靜候著將要發生的事，等待到站的廣播，那樣不顧反地奔向地圖上最盡頭的車站。

那時我比車門把手高一點，紮起頭髮，捧著蘋果迎接禮車上的新娘，難以想像年輕的母親與父親也有過這樣熱鬧的一日，直到那片田野與屋宅擁有極高的音頻，觸發她的悲傷。於是我向祖母問起父母年輕的往事，祖母的頭頂長出了橘紅色的尖耳，擺動著觸鬚彷彿嗅到什麼，用她狐狸的目光看向我，流露一種神祕的慈悲，她說你，你與你的弟弟妹妹們，你們都是很堅強的孩子。

祖母留給我的空白像是某個夏天午後在房子裡醒來，遮雨棚還有正午燙人的餘溫。但打過蠟的磨石地板沁涼地冰著腳心，我穿著無袖的背心與短褲，披散著頭髮。打開房門一間間地找尋其他人，叫喚他們的名字。所有的人都像在空氣中突然消失，我想著他們不在的理由。或許有人會用塑膠袋提著西瓜回來，或許我需要耐心等候。

架達架達的聲音，第幾聲開始聲音仍然，卻再透不過耳膜，寂靜填著車廂裡所有縫隙，旅客們被關進一個安靜的殼子裡，浸泡在懷舊的羊水中。我的夜行列車在國外的荒野上飛馳，房間裡的臥舖鋪上乾淨的月光，半夜我走出房間坐在走道上的觀景座。看著偶爾一棵沒有樹葉的白楊樹做為天幕的營釘，長出鏽斑。

某個冬天我要從不認識的國家，搭火車到另一個不認識的國家，後來這台火車上不再有我認識的人，但列車門每被打開我依然忍不住期待地抬起頭。我看到二十來歲的女人走進車廂，坐在最後端的座位，列車長的大盤帽下她低盤的髮髻，她給了我一個禮貌的微笑，便在熄燈的走道靜美地看著地板出神，我能讀見她的唇語，她的聲音像被火車偷走了一樣。「鎖好門。」她說，上次有個帶著背包的旅者便是在這樣的夜裡熟睡，丟失了他的錢包。

看著她，我也沒有說出聲音來，只是在心裡問著她，有沒有想過自己將要以何種形式，出現在我未來對記憶的複述中。就像我有過一個想要忘卻的對象，當我需要談起他曾說過，時間像是一塊能夠被捏塑的黏土。我第一次說，有個我愛過的人這樣說。第二次我說，我有個不常聯絡的朋友這樣說。第三次我說，我忘了是在哪裡聽來，時間像是一塊能夠被捏塑的黏土，就像記憶一樣。

當日光溫柔地撢過整個車廂，山頂鋪滿墨綠的針葉樹林，青青一筆一畫的竊竊私語。她站起身從透明的玻璃小窗，看一眼每間臥舖裡的乘客，當我看見她帽簷下的觸鬚與狐狸專屬的長鼻子，她抬起頭來用我母親才有的眼睛看向我，她第一次發出了聲音。

「人生變成那個樣子是可以的嗎？」

「對於三十歲的你仍存在的問題，在我三十歲的時候將不復見。」那麼有一天，你會擔心自己在我的記憶裡不見嗎？我的列車長。

她沒有停留地走入另外一個車廂。就像我從一個時間的斷點跳到另一個時間，因為我們正處在一個，可以捏塑記憶與時間的盒子裡。火車的速度漸緩，愈來愈密集的房子從窗外滑過，我搬下架上的行李，讓滑輪在紅絨地毯上滾動，我套上黑色的大衣。

每次旅行走下列車，當鞋尖踏上陸地，我想像這是個空曠的新國家，人類從各地移居在這裡重組，重新選擇與所有人相處的時長與關聯。給予所有人新的稱謂，用新的面目屏除那些拖累人的印象。空白的新希望從我耳後的小洞灌滿我的腦袋，在我的理性與神智追上來之前，我告訴自己，就是這裡了，我要去的地方，這裡是記憶的盡頭。●

