藝文 > 自由副刊 > 名家專欄

【自由副刊．沉默炸藥】 韓麗珠／被愛的表情

2025/09/15 05:30

◎韓麗珠◎韓麗珠

◎韓麗珠

你曾經以為擁有了一個房子，就像肉身軟綿綿的蟹有了堅硬的殼，可以停靠和居於其中，不必再汲汲於尋覓下一個住處，不必焦慮地在各式租屋網站瀏覽一張又一張的房子照片，以第三眼試圖穿透各種擺拍和燈光造成的溫馨假象，檢視房子是否潮溼、牆壁是否發霉，去水道的排水是否暢通無阻，以至陽光能否溫暖床舖和地板。你沒有想過在你意識的底層還是會渴望移動，移動是短暫的失去，失去是為了回到空白，讓空白能注進新的可能，攪動像一池死水那樣的生命。

有時，安居令你想到入土。棕色的地板像墓。房子沒有錯，只是不穩的停靠突顯了你的浮躁。你帶著少量行李到達異地，外來者的身分像緩慢滑動的蛞蝓，任何人和事物都可以令你粉身碎骨。有一個小屋收留了你，你每天拖地，為了能看清赤腳下踩著的是什麼。

在你還沒有出生之前的多年，你母親就帶著兩個孩子，從一個國家，逃到一個殖民地。當她年紀尚幼，就被原居地逐離，遣返到素未謀面的原鄉。離散是被動，帶著悲情色彩，但逃逸是主動的叛變，為自己的命運負上全責。當她幾乎花光所有青春歲月逃到夢想之地，就一直住在位於高空的房子。殖民地是向上發展的城巿。這世上有一個地方，可以供無根者躲避，而無根的生活是輕省的。你也從未尋求任何制度的保護，保護的反面是拘禁。世上任何事物都像硬幣那樣有兩面。夜裡，當你在暫居的小屋拖地，有時會想到殖民地那所房子的棕色地板，而且渴望像死了那樣躺在那裡；有時會想到你的母親的逃逸路線，彷彿試圖破解像命運那樣的掌紋，為何會網著自己的手心。當你試圖掌握什麼，總是像握不牢，當你用力，不知道是在用誰的力量。

每次你低頭，就像缺水多時的沙漠獨行者，看到流沙幻影，例如跟某個人的關係，可以築成一片堅實的土地，於是你從高空摔了下去；例如銀行戶口的積蓄足以讓你不必擔憂未來幾年的生活所需，但你還是感到無窮無盡的虛無；然後你在事業上汲汲地追逐，試圖以成就和地位，建構自我價值感，讓你每天起床都可以對著鏡子說：你值得活在這世上。但你看著鏡裡的人，訥訥地什麼也說不出來。你不相信，幻影就破滅。牢固的現實，本來就是鏡花水月，由一群對幻象堅信不移的人支撐。你質疑一切，便停留在現實以外，腳下虛空。

小屋的租約期限將至，你再度金睛火眼盯著租屋網上的照片，飄泊給你的訓練是，隨時和身心保持連繫。因為你什麼都沒有，除了仍然跳動的心以外。你沒有選擇華美的小房間，或許你已厭倦像速食那樣以低成本宜家家具堆砌出來的奢華表象，也有可能，你在尋找另一個幻象，例如在旅居之地找到一個家。你看到一個老舊的房子，在屋頂加蓋的天台屋，除了要爬五層樓梯，還要每天追趕垃圾車。可是，廚房內有烤箱、鑄鐵鍋和可以開伙的爐頭。睡房有真正的床。書房有被四張木椅子包圍的實木書桌。多風的陽台可以飽覽天空。最重要的是，你從房子的臉讀到被愛的表情。你住過很多房子，大部分供租住的居所，只是讓人暫時停留的空間，任何人也不珍惜它們。但天台屋被深愛著，地上的花紋瓷磚，木家具的溫潤色澤，都在說明在時間長河中它們如何被珍而重之地保存下來。

後來你發現，屋主跟你一樣也是外來者，只是他們到達這裡更久，把雙腳深植土裡長出了根。而你提醒自己，你的根源就是無根，適合在移動中尋覓，所以要練習飛躍，例如在一個屋頂，跳到另一個屋頂之間，那短暫的嚮往——似乎快要得到什麼，還沒有出現任何令人失望的結果。在腳底離地萬丈時，你是自由的。●

■【沉默炸藥】隔週週一見刊。

