【自由副刊．極短篇】 蔡幸秀／夜的盡頭

◎蔡幸秀

路燈的光暈籠罩著她，她臉上有亮粉一閃一閃，一定是我送給她的打亮盤。

大雨剛歇，只有細密的飄雨如蜘蛛絲，編織而過這匹絹質的黑夜。她沒有撐傘，雨滴會停在她早已融入深夜的黑髮上。我們走在一起的時候，一定是我撐傘，因為我比較高，這是我的責任。但這不只是責任問題，因為我喜歡撐傘。

我走近，她看清我，向我微笑。這裡看不見夜空裡的星星，因為路燈實在太亮了，就像白日沒有星空，因為太陽是天球裡最明亮的恆星。

她勾上我的手，身體向我傾靠。離海很近很近的這條路，什麼都沒有，再騎得遠一點可以上橋，橋上可以眺望溼地和海。但這裡一片荒涼，只朦朧地有遠方的輪廓，連海浪聲都沒有。除了路燈就只有路。

和我們，和被我們所拋棄的傘。

我跟她一起向前走，不在意方位。我不確定黑夜裡，我們還可以去哪。但只要一直走，夜就會離去。我期待盡頭，但又恐懼。如果走到最後，只是懸崖該怎麼辦？如果夜結束了後，迎來的不是天光，而是晴天霹靂，或者更長的夜，該怎麼辦？我喜歡有我們的深夜，和點點閃亮的星星，它們發光的時候，有微弱的振動，幾乎要死亡，漸漸消逝的聲響，我彷彿聽得見。

我知道地球沿著軸轉圈，北緯二十三度的此時此地，明天自然來臨，不論我有什麼樣的期待與恐懼。

我會等待，就像她等待我一樣，我們會為彼此停下，但不會永恆地停下來。我們會邁開腳步，因為那是唯一能做的事。雨弱弱地下，就像我們輕輕地走。跟著碎拍節奏，像跳舞一樣，直到夜的盡頭。●

