【自由副刊．愛讀書】 《半場香港，半場臺灣》

《半場香港，半場臺灣》

李紹基著，二○四六出版

香港作家李紹基在中年之後，離開香港來到台灣，以一冊散文寫下異地重啟的移民心境，自生活邊角逐步進入這座島嶼的日常節奏，從追趕垃圾車、調和醬油與豉油味道開始的文化摩擦與心理調適。從語言、節奏、飲食、習慣到對城市氛圍的觀察，文章處處可見他以異地視角觀察台灣的謙和與耐性。他透過日常細節，重新丈量生活與身分，敘述不僅是文化描寫，亦如身體與感官重新對焦的過程。書中不少篇章以飲食與場域為引，夜市、社區、公車與鄰里，成為辨識台灣氣味的線索。而書名中的「半場」不只是地理轉換，更是內在的分裂與對照。下半部，他回憶過去的香港生活，充滿童稚記憶與成年後的複眼視角，今昔對比之下，時光的鄉愁便不請自來。作者語氣克制，不訴諸控訴，卻在每一篇散文中，累積對「擁有」與「失去」的反思。在當前政治現實下，《半場香港，半場臺灣》毋寧是一份沉靜卻深刻的時代紀錄。（芒聲）

