【家庭plus．X碰到Y】總愛上不對的男人

文／吳娟瑜

「為什麼男人總是離棄我？」桑妮幽幽地吐露心聲，聽到「離棄」兩個字，我睜大了眼睛，好奇地問：「妳的條件這麼好，學歷高、收入高、很有見解，長得優雅標緻，怎麼會用到『離棄』這兩個字？」

「來一個，走一個啊！」桑妮很不堪地陷入沉思，原來她有好幾任「前男友」，每次都是男人來追她，一開始噓寒問暖，扮演上班接送情，大約半年左右，爭吵來了，雙方陷入僵局。

桑妮的原生家庭裡，爸爸總是粗暴地對待媽媽，對桑妮也不好，常說：「我要的是兒子，怎麼生出來還是女兒？」這養成了桑妮期待有一天出現白馬王子（有錢有勢）把她拯救而出，讓爸爸對她刮目相看。

「妳的意思是談戀愛的對象都是對方來追妳，妳就接受了？」「他們一開始都對我很好啊！」桑妮想為自己辯駁，最後她承認自己並沒篩選，一開始感覺對了，百般討好她，她就以為是Mr. Right，等到關係進到日常生活，浪漫沒了，期待更多，雙方就開始爭吵。桑妮在自認「我不夠好」的情況下，來追求的男人，不是情緒不穩定，有暴力傾向，要不就是開口借錢。

「我總是碰到不對的男人，為什麼？」桑妮好奇地問我，我反問她：「妳認為呢？如果寧缺勿濫，等妳清楚要什麼樣的男人，是不是就不會陷入『隨波逐流』的困擾？」桑妮終於釐清「依賴自動上門男人」的危機，幸福是要自主確認，而不是隨波逐流。

派翠絲一樣困擾於愛上不對的男人？她在外商銀行工作，已經升到小主管，但是在婚戀市場，總是被淘汰。

「妳容易對男朋友生氣的原因，是他們真的不夠好？還是妳潛意識有對男生的憤怒？」派翠絲若有所悟，「啊」了一聲，她把童年以來與男性的相處抽絲剝繭，終於抓到蛛絲馬跡。

派翠絲明白了一件事──她生長在上有哥哥、下有弟弟的家庭，手足爭吵時，她總是輸家，爸媽要求她讓步，「女孩不可兇巴巴！」爸媽如此要求，最終不了了之時，她還是滿肚子窩囊氣。

還有派翠絲的老爸長年有小三，一個接著一個，陪伴媽媽的歲月裡，聽多了男人的不是，打抱不平的憤怒逐漸占滿派翠絲的腦海。

「常對男友發脾氣，關係又如何調好呢？只有先把潛意識裡對男人的憤怒排除掉，對的男人才會出現。」

派翠絲還有一段成長路，但至少她找對方向去修正愛情關係了。

