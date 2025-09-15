【家庭plus．退休大樂透】職人精神 歲月無法動搖

圖／swawa.com

文／若晴

有些人，一生都在詮釋何謂「堅持」。我的公公，已經92歲高齡，卻仍然每天經營著他的螺絲行。他的世界裡，沒有「退休」這個詞，只有「客人有沒有找到需要的螺絲」。

這間螺絲行不是普通的五金店，而是一座知識與經驗累積的寶庫。店裡上萬種螺絲，各種尺寸、形狀、用途繁多，若是一般人，恐怕需要倚賴電腦系統才能管理。然而，這些複雜的資訊，全都儲存在公公的腦海裡。他不需要查詢、不需要筆記，只要客人開口說出需求，他就能立刻走到正確的位置，拿出正確的螺絲。這樣的精準，來自於數十年的經驗，來自於對這份工作的熱愛，更來自於一種「責任感」。

家人早已勸過無數次，希望他能歇下來，好好享受晚年生活。但每次提起這件事，公公總是搖搖頭，淡淡地說：「如果我不開店，客人買不到螺絲怎麼辦？」對他來說，這間店不只是他的事業，而是他對社會的一份承諾。

這樣的堅持，讓人敬佩。現今社會，人們習慣了科技輔助，習慣了短暫的流行與快速更替，但公公卻用一輩子的時間，證明了什麼叫「職人精神」。92歲的他，依然挺直腰桿，站在店裡，等待需要幫助的客人。他的存在，就像一座燈塔，提醒我們──真正的價值，不在於賺取多少利潤，而在於能夠為別人提供多少幫助。

公公用行動告訴我們，歲月可以帶走年華，卻帶不走信念與堅持。他的精神，就是最好的榜樣。

