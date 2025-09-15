自由電子報
藝文 > 家庭plus > 生活快易通

【家庭plus．生活停看聽】同樣認真 不同評價

2025/09/15 05:30

圖／達姆圖／達姆

文／潤財翊亨

學生宿舍有A、B兩位打掃阿姨，負責不同樓層的清潔打掃，兩人資深又有經驗，對外圍環境、浴廁清潔、垃圾分類及上級督訪，均能應付得宜，頗受各處室好評與信賴，惟在學生眼中卻有不同評價。

有同學洗餐具後廚餘未清，A姨會向舍監告狀，要求調監視器找凶手；B姨則不願因事影響進度，按其打掃步驟一併清除。廁所垃圾桶有人丟易開罐及泡麵、馬桶未沖，A姨收齊後整袋放在廁所外面，向舍監言明：「學校合約是收衛生紙不收其他！」未沖馬桶留給舍監看，要教育學生衛生水準。舍監只能找幹部或志工清除；B姨如常垃圾清除，拉繩沖水帶過。

打掃完，收集垃圾下樓，A姨到垃圾場前會向舍監反應，今天讓她生氣又跳腳的亂象，要求公告再宣導，再犯要重罰；B姨下樓看到學生怱忙趕上課，會主動要同學把手上的垃圾交給她，讓學生感動不已。

A姨凡事要求有紀律守規矩，否則大家有樣學樣，沒完沒了；B姨則遇事微笑以對，只要順手不計較，下次注意就好。一早上課時間，在大廳看到學生進出，碰到A姨冷漠低頭閃避走過，遇到B姨則會：「阿姨早！」活潑的還會：「阿姨今天好漂亮！」同樣恪盡職守、認真負責，同處學生卻評價不同，令人玩味與感慨。

