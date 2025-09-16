自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】台中歌劇院推出莫辛斯基版《弄臣》 重現二戰後羅馬社會階級矛盾

2025/09/16 05:30

飾演弄臣里哥雷托的荷西於記者會上演出片段。他認為，對男中音而言，弄臣是非常重要的角色。（記者董柏廷攝）飾演弄臣里哥雷托的荷西於記者會上演出片段。他認為，對男中音而言，弄臣是非常重要的角色。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕台中國家歌劇院「2025遇見巨人」系列將以威爾第歌劇《弄臣》揭開序幕，10月2日至5日在大劇院登場。本次演出版本為已故澳洲名導伊萊亞．莫辛斯基於1991年為澳洲歌劇院打造的經典版本，由沃里克．達德羅執導。

台中國家歌劇院總監邱瑗（前排中）、指揮張尹芳（前排左4）與威爾第歌劇《弄臣》歌劇聲樂家們於記者會合影。（記者董柏廷攝）台中國家歌劇院總監邱瑗（前排中）、指揮張尹芳（前排左4）與威爾第歌劇《弄臣》歌劇聲樂家們於記者會合影。（記者董柏廷攝）

沃里克．達德羅說明，整體舞台靈感來自義大利導演費里尼的電影《生活的甜蜜》，並將故事背景移至1960年代羅馬，從弄臣狹小的更衣室到公爵華麗的舞廳，呈現階級對比與人性糾葛。

舞台設計特別加入1960年代的元素，例如報紙小報、裝扮成記者的角色，甚至出現當時流行的國民車「飛雅特500」，呼應電影裡的羅馬街景。主要角色由雙卡司演出，10月2日與4日場次中，阿根廷裔澳洲男中音荷西．卡爾博飾演弄臣，澳洲女高音史黛西．阿洛姆飾演吉爾達，台灣男高音黃亞中則詮釋公爵；10月3日與5日場次則由台灣男中音陳翰威飾演弄臣，日本女高音宮地江奈擔任吉爾達，澳洲男高音羅莎里奧．拉．斯賓納飾演公爵。

卡爾博談到演出心得時表示，對男中音而言，弄臣是非常重要的角色，他在47歲時首次演出，直至聲音厚度逐漸成熟才覺得能駕馭。他說：「最大的挑戰其實是身體，因為要撐拐杖、模擬僵硬的姿態，走路十分吃力。」而年僅33歲的陳翰威則坦言，自己比傳統上適合詮釋此角色的年齡提早了許多年。他指出，最大的挑戰在於如何處理從第一幕到最後一幕的情緒與聲音轉換，並演繹脊椎側彎的身體狀態。

台中國家歌劇院藝術總監邱瑷表示，《弄臣》原著在創作時曾觸及敏感的當代政治，但現今無須再顧慮此點。莫辛斯基選擇將故事置於二戰後的義大利，結合黑手黨與階級矛盾，使經典作品得以在今日產生新的共鳴與價值。

