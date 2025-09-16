自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】唐美雲歌仔戲團旗艦新作《夢在海潮那邊》 10/16首演

2025/09/16 05:30

唐美雲歌仔戲團全新旗艦製作《夢在海潮那邊》10月在國家戲劇院登場。（牟仁杰攝，兩廳院提供）唐美雲歌仔戲團全新旗艦製作《夢在海潮那邊》10月在國家戲劇院登場。（牟仁杰攝，兩廳院提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國家兩廳院「2025廳院選」系列節目，將由唐美雲歌仔戲團推出旗艦新作《夢在海潮那邊》，10月16日至19日在國家戲劇院登場，由唐美雲、唐文華、許秀年與小咪領銜，透過海賊、官府與天地會的權力角逐，結合愛情與陰謀，展現跨越歷史與想像的舞台冒險。

劇情主角「蔡牽媽」被重塑為智謀過人的女性領袖，不僅抗拒清廷招安，更鼓勵丈夫蔡牽攻占台灣自立為王。她女扮男裝潛入艋舺，卻與神祕富商李啟明意外產生情感糾葛。唐美雲此次飾演蔡牽媽，展現剛毅與柔情兼具的特質，許秀年飾演龍門客棧老闆娘，小咪詮釋富商李啟明，唐文華則飾演海賊王蔡牽，4人上演一段相愛相殺的「尪生某旦」。

藝術總監唐美雲表示，《夢在海潮那邊》期待引領觀眾思考：「如果人生有不同選擇，是否會有截然不同的境遇？」並希望透過蔡牽媽這一角色，傳遞女性獨立自主的精神，鼓勵觀眾勇於追求理想，不被時代和命運所限。

此次導演戴君芳與編劇陳健星攜手重構嘉慶年間的歷史人物與傳說，開啟浪漫的平行宇宙。舞台設計王世信營造自由流動的空間，編曲姬君達與編腔陳歆翰在傳統聲腔中融入當代語彙，服裝設計則由金馬獎得主黃文英操刀，結合華美工藝與鮮明色彩，呼應劇中「傳統與創新並行」的精神。演出詳詢OPENTIX。

