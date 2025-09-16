自由電子報
晴時多雲

【藝術文化】奇美音樂節9名琴+亞洲最大管風琴 10月衛武營同台炫技

2025/09/16 05:30

2025奇美音樂節，8把18世紀法國重點製琴家名琴10月將於「提琴炫技、交響輝煌」音樂會登場。（奇美博物館提供）2025奇美音樂節，8把18世紀法國重點製琴家名琴10月將於「提琴炫技、交響輝煌」音樂會登場。（奇美博物館提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕今年奇美音樂節「相會音樂法蘭西」系列活動即將展開，眾所矚目的「提琴炫技、交響輝煌」音樂會，首次匯集亞洲最大管風琴與史特拉底瓦里、法國系統名琴等9把傳奇提琴共同演出，被譽為全台唯一且陣容最華麗的交響樂盛宴，10月25日在衛武營磅礴登場。

奇美博物館表示，「提琴炫技、交響輝煌」音樂會將由國際新銳指揮家安德列斯．奧登薩默（Andreas Ottensamer）、知名小提琴家魏靖儀、管風琴家劉信宏，以及NTSO國立台灣交響樂團聯手演出；魏靖儀將攜史特拉底瓦里名琴「姚阿幸－艾爾曼」登場，這是史特拉底瓦里（Antonio Stradivari，約1644-1737）的盛期之作，音色飽滿而甜美，更因曾為姚阿幸與艾爾曼兩位不朽大師持有，而享有傳奇名聲。

NTSO則將使用奇美館藏8把18世紀法國重要製琴家的作品，高音明亮、中低音域渾厚圓潤，與史特拉底瓦里的細膩甜美形成鮮明對比；音樂會將以亞洲最大管風琴演奏聖桑作品，透過9,085支音管莊嚴輝煌的豐富音色，讓觀眾全方位體驗管風琴與樂團共同展現的恢弘氣勢。

曲目安排，上半場由蓋希文《一個美國人在巴黎》揭開序幕，將爵士元素融入古典語彙；隨後是魏靖儀首次公開演出《孟德爾頌E小調小提琴協奏曲》，展現他的過人技巧和深刻情感；下半場聖桑第3號交響曲《管風琴》將以龐大音場震撼全場觀眾，指揮奧登薩默表示，當管風琴全然釋放並融入管弦樂團時，將是整首交響曲中最振奮人心的時刻。

