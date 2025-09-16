【藝術文化】紙風車《燈怪》移師高雄 9/19起連演3場

（圖：紙風車提供）

由紙風車劇團與客家委員會攜手打造的2025全新原創客家親子劇《燈怪》，繼7月於台北兩廳院藝文廣場首演後，將於9月19日至21日移師高雄市文化中心圓形廣場連演3場，免費入場，帶領南台灣觀眾一同走進奇幻的「燈怪宇宙」。

紙風車表示，《燈怪》籌備近兩年，以「海洋與陸地共生」為背景，描繪瓜族與燈怪世代守護的故事。劇中最矚目的焦點，是身高8公尺、身長11公尺的巨型偶「燈燈國王」，由紙風車團隊歷時1年打造，內含5千多個機械零件，可移動四肢、張嘴噴氣、展翅、眨眼，甚至能與觀眾互動，成為舞台上最具震撼力的角色。

請繼續往下閱讀...

現場除了表演，還安排互動暖場活動，邀請大小朋友唱客家歌，完整唱出可獲得「燈怪阿爸布偶」，鼓勵孩子透過歌唱自然親近客語。觀眾可事先透過客委會YouTube頻道學唱主題曲〈瓜瓜歌〉，再到現場一展歌喉。

《燈怪》高雄場次將於9月19日晚間7點半、20日與21日晚間7點演出，現場提供字幕與轉播，採華、客語雙聲演出，紙風車更透露，19日首場將特別加碼100份限定小禮。

（文：記者董柏廷，圖：紙風車提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法