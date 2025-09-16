【自由副刊．用藝術發聲】 周書毅／藝術，如何當飯吃？

◎周書毅

許多人總是擔心自己的孩子學藝術，最大的原因是擔憂孩子的未來發展，最常聽到的一句話就是：「藝術，要如何當飯吃？」那麼，這個環境究竟出了什麼問題？如果身為孩子或是已經長大的你，真的喜歡藝術領域，要如何在成長與學習路上，找到自己適切的發展呢？而最後將是適者生存，還是其實根本沒能找到藝術與生命的關係？藝術，真的不能當成一份正式的職業嗎？全世界的父母都會這樣想，還是只有亞洲父母呢？這個問題，在台灣，應該從哪一個角度切入呢？

台灣現有的三所藝術大學，不該只是為了訓練學生成為藝術家而存在，更該提供藝術領域的各種角色的探索與學習，讓你找尋在藝術領域中，能成為的自己。但目前的藝術大學，是否多數仍以「教導學生成為一個藝術家」為核心？而忘了現今的藝術產業中存在著多元角色，同時，很多在線上的角色，都並非由藝術大學所訓練出來的。那麼，面對市場與產業的變動，藝術大學的課綱與方向，是否有改革的必要？這也牽動國、高中的教育方向，甚至國小階段如何鼓勵對藝術感興趣的孩子，能一步一步成長、有逐漸清晰的路。可以想像，只要大學有更具特色目標的方向，那麼，整個藝文人才的教育之路，將需要有很巨大的轉變。

以我自己成長的舞蹈科系來看，每一年台灣六所大學舞蹈系，大約會有一百五十到兩百位學生畢業，但在大學的四到五年間，是極其沒有方向的――要成為一個編舞家還是舞者？除此之外，舞蹈只有這兩個選擇嗎？通才的舞蹈科目以及單向高壓的教育方式，反讓多數學生身心出了問題，進而離開舞蹈以及藝術領域；能堅持下來的，多半是自身對於所學的熱情與動力，帶領自己走出困境。溝通與對話，是表演藝術科系中十分缺乏的，當然這個也因不同老師而有差別，學生始終只是學生，誰都不想走到反抗那一刻，傷害自己的藝術夢。

藝術，是否也很政治？當我們看見電視新聞上政黨的派系鬥爭，學校是否也是一個政治角力場？那些上不了檯面的現象，真的對下一個世代的培養是好的嗎？幾樁發生在藝術大學的社會事件，似乎都不痛不癢地讓這樣的問題持續，像老師與學生之間的霸凌案例、性侵的MeToo事件、貪汙、濫用公權力等，這些已發生的黑歷史是否能帶領藝術大學走向正軌？有些帶領者已被處置，卻並非能就此改變問題，而需要更深入研究藝術教育體制的問題所在。什麼是長年不變卻無法與時俱進的？新進老師與職員的考試方式，以及各系各院的帶領者，是否有更好的評選機制？否則這些問題也會流向產業端。藝術團體與政府的文化藝術機構，又該如何被監督？這些有權力的帶領者，是否有更公開透明的政策理念與社會溝通？「藝術的社會責任」，也許是每個藝術學校，需要增設的一門專業課。

藝術，不是一場夢，希望台灣教育部，能正視藝術學校的監督與改革，正視關注身心成長的問題，藝術學校不只是為了訓練藝術家，而是栽培學生，在藝術領域中，成為一個更好的人。●

