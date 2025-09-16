自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．用藝術發聲】 周書毅／藝術，如何當飯吃？

2025/09/16 05:30

◎周書毅◎周書毅

◎周書毅

許多人總是擔心自己的孩子學藝術，最大的原因是擔憂孩子的未來發展，最常聽到的一句話就是：「藝術，要如何當飯吃？」那麼，這個環境究竟出了什麼問題？如果身為孩子或是已經長大的你，真的喜歡藝術領域，要如何在成長與學習路上，找到自己適切的發展呢？而最後將是適者生存，還是其實根本沒能找到藝術與生命的關係？藝術，真的不能當成一份正式的職業嗎？全世界的父母都會這樣想，還是只有亞洲父母呢？這個問題，在台灣，應該從哪一個角度切入呢？

台灣現有的三所藝術大學，不該只是為了訓練學生成為藝術家而存在，更該提供藝術領域的各種角色的探索與學習，讓你找尋在藝術領域中，能成為的自己。但目前的藝術大學，是否多數仍以「教導學生成為一個藝術家」為核心？而忘了現今的藝術產業中存在著多元角色，同時，很多在線上的角色，都並非由藝術大學所訓練出來的。那麼，面對市場與產業的變動，藝術大學的課綱與方向，是否有改革的必要？這也牽動國、高中的教育方向，甚至國小階段如何鼓勵對藝術感興趣的孩子，能一步一步成長、有逐漸清晰的路。可以想像，只要大學有更具特色目標的方向，那麼，整個藝文人才的教育之路，將需要有很巨大的轉變。

以我自己成長的舞蹈科系來看，每一年台灣六所大學舞蹈系，大約會有一百五十到兩百位學生畢業，但在大學的四到五年間，是極其沒有方向的――要成為一個編舞家還是舞者？除此之外，舞蹈只有這兩個選擇嗎？通才的舞蹈科目以及單向高壓的教育方式，反讓多數學生身心出了問題，進而離開舞蹈以及藝術領域；能堅持下來的，多半是自身對於所學的熱情與動力，帶領自己走出困境。溝通與對話，是表演藝術科系中十分缺乏的，當然這個也因不同老師而有差別，學生始終只是學生，誰都不想走到反抗那一刻，傷害自己的藝術夢。

藝術，是否也很政治？當我們看見電視新聞上政黨的派系鬥爭，學校是否也是一個政治角力場？那些上不了檯面的現象，真的對下一個世代的培養是好的嗎？幾樁發生在藝術大學的社會事件，似乎都不痛不癢地讓這樣的問題持續，像老師與學生之間的霸凌案例、性侵的MeToo事件、貪汙、濫用公權力等，這些已發生的黑歷史是否能帶領藝術大學走向正軌？有些帶領者已被處置，卻並非能就此改變問題，而需要更深入研究藝術教育體制的問題所在。什麼是長年不變卻無法與時俱進的？新進老師與職員的考試方式，以及各系各院的帶領者，是否有更好的評選機制？否則這些問題也會流向產業端。藝術團體與政府的文化藝術機構，又該如何被監督？這些有權力的帶領者，是否有更公開透明的政策理念與社會溝通？「藝術的社會責任」，也許是每個藝術學校，需要增設的一門專業課。

藝術，不是一場夢，希望台灣教育部，能正視藝術學校的監督與改革，正視關注身心成長的問題，藝術學校不只是為了訓練藝術家，而是栽培學生，在藝術領域中，成為一個更好的人。●

■【用藝術發聲】隔週週二見刊。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應