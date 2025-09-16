自由電子報
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．極短篇】 楚然、得得／他的課外學習

2025/09/16 05:30

◎楚然、得得◎楚然、得得

◎楚然、得得

得得已經進步很多。

最初他很怕陌生的聲音，一聽到廟會鞭炮聲，馬上跑進衣帽間，撕咬我的長褲，彷彿那片布料就是全世界唯一的依靠。拜網路所賜，他已經習慣子彈與砲彈飛行的聲音，一個俐落，另一個悶響。習慣之後，聽到砲聲的他只會耳尖微微一抖，身子一動也不動，安安靜靜地趴在桌角。

當他不再懼怕陌生的聲響，我反倒擔心起來。因為我知道，戰爭的可怕不只是槍砲，而是那些陌生的腳步聲。

戰爭時人命不值錢，更何況貓的性命？

於是我在日常安排一些小小的測驗。邀請朋友來家裡，讓得得辨別氣味，學著有不同反應。留下網路購物的紙箱，讓得得嗅聞上頭殘留的汗水味、灰塵味。台南的假日時有陣頭遶境，我希望得得分辨出火藥味和鞭炮味的不同。

有時候我不禁想，當他聞到陌生氣味時，第一反應是找我，還是先找退路？如果有一天，真的有陌生人循著他的腳步找到我呢？

我摸著他柔軟的背毛，或許到那時，我就像接受命運那樣，接受得得做出的選擇。在事情發生之前，也許得得有機會學得更多。我願意跟著他走，走向那個屬於我們的暗處，等待天亮。●

