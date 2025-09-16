自由電子報
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活停看聽】餵母奶 累並快樂著

2025/09/16 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／後莎琳

六月開始，我下定決心開始退母奶了。

身為二寶媽，這3年來，我花了一半的時間，懷孕生下兩個孩子，然後花了另一半時間，每天不間斷餵母奶，大寶喝了8個月，二寶也邁入第11個月，想想自己還真偉大。

餵母奶帶來的成就感很直接，身體產製出來的奶水，竟能哺餵一個生命逐漸長大，看著他從軟綿綿的嬰兒，逐漸會抬頭、會翻身、甚至會站，實在不可思議。

為了讓奶水更加營養，我開始注重自身飲食，將原本以蔬菜為主的飲食習慣，轉變為攝取更多優質蛋白質，這種為了孩子努力照顧自己，將愛化做母奶傳遞給孩子的日常，都讓我備感幸福。

不過，為了穩定產出母奶，生活中還是有種種不便，例如每次出門前，我腦中第一個想法是，「會不會卡到哺乳時間？那邊有哺乳室嗎？要帶哪些哺乳物品出門？」以致於在哺乳期間，我每次出門都是大包小包，也很難安排太遠的行程。

更別提每次擠奶都得花上半小時，再加上清洗擠奶器的時間，餵母奶這檔事占據我生活中好大一塊時間。

此外，我也已經3年沒有喝酒，每次講起以往跟朋友喝酒發生的荒唐事，都像在講上輩子的事。前陣子整理家裡，意外找到還沒懷孕時自釀的梅酒，當時原本打算半年後就開喝，沒想到這一放就是3年，不禁莞爾一笑。

在我的哺乳生涯中，可以說這兩股情緒不斷在拔河，我一方面享受媽媽與寶寶獨特的連結，一方面又因為受限制的生活而感到疲倦。隨著孩子開始吃副食品，對母奶不那麼感興趣，我告訴自己，是時候開始退奶了。

所謂退奶，生理層面上就是慢慢減少奶水產出的過程。我採取溫和退奶的方式──拉長擠奶間隔時間，讓大腦接收到「不需要製造這麼多奶水」的訊號。

舉例來說，原本我每天固定6小時擠一次奶，每次約130cc；決定退奶後，就改成每8小時擠一次，雖然奶量一樣130cc，但整天的總奶量自然下降。接著逐步拉長擠奶間隔，從12小時、15小時……直到不需要擠奶，胸部也不會不舒服，就是自然退奶完成。

做法不難，反倒是心理層面的依依不捨，讓退奶的過程充滿挑戰。想到這或許是人生最後一次產製母奶，未來也不再有合法偷閒的擠奶時光，內心就好捨不得，忍不住懷疑自己：我是不是可以再撐久一點？要不要再多餵幾個月呢？

幸好，體貼的同事幫助我斬斷三心二意，大夥兒約好一起去酒吧，慶祝我睽違3年終於開葷喝酒。於是，我有了明確的退奶時間表。

在這天到來之前，我將有足夠的時間，好好跟母奶說再見。因為奶水充盈而變得鬆弛的肌膚，因為頻繁擠奶而痠痛的肩頸，都是這段旅程最勇敢的印記。

生小孩之前，我從沒想過自己可以堅持餵母奶這麼久，如今終點將近，我感激自己的身體，為孩子源源不絕付出這麼長一段期間，也釋懷於隨著孩子長大，每個階段的親子關係都會有所轉變。

接下來，我將迎接另一段旅程的起點，從哺乳媽媽，回到更自由、更完整的自己，用不同的方式繼續陪伴孩子長大。

