【家庭plus．香草隨食札記】秋葵 綠色星空上桌

秋葵花。

文、圖／蔡以倫

天氣愈熱，秋葵果莢老化得愈快。

每年夏天，我總會在香草園裡種上幾株秋葵（Okra）。它已成家庭菜園基本款，被譽為全球最耐旱蔬果。然而，天氣愈熱，果莢老化得愈快，逼得農人們必須天天頂著烈日巡園採收，偷懶不得。

身邊朋友對秋葵愛惡皆有，主因是滑黏的口感，有人視為「顧胃好物」，也有人避之唯恐不及。烹煮祕訣是先帶蒂川燙，加鹽、滴入沙拉油可保綠意。軟化後再剪去蒂頭，既能保持完整，又能入湯、煎炒或涼拌，變化無窮。若與番茄等酸性食材同煮，也能減少黏液，口感清爽。

若果莢過老，將籽曬乾成褐色，可磨製成無咖啡因的「類咖啡」。19世紀美國內戰，咖啡斷供，秋葵籽便曾「神救援」。想像一下，那一杯承載戰火年代的「秋葵咖啡」，別有一番韻味。

營養上，秋葵含豐富維生素，是極佳抗氧化來源；還富含鉀、鎂與維生素B群，能幫助穩定血壓、刺激食欲、減緩疲勞。秋葵黏液含水溶性纖維果膠與半乳聚醣，能保護胃壁、促進腸道蠕動，有助穩定血糖與降低膽固醇。

秋葵熱量低，每百克僅含30多卡路里，低卡高纖的特質，有助於減重飲食。但也須提醒，秋葵性質偏寒，脾胃虛寒者適量食用。

入秋轉涼後，秋葵會逐漸落葉、衰亡，提醒著人們四季更替的節奏。此時，留下來的種子，正好能等待來春再次播下。耐熱、耐旱、少病蟲害，秋葵也因此被視為氣候變遷下的潛力作物。若你心中有田園夢，不妨在來春種上幾株秋葵，看著它在盛夏昂首結莢，絕對能收獲滿滿的成就感。

切開秋葵，五角或六角的切面宛如星星，散落夏日餐桌。那是綠色星空，既提醒著大地的韌性，也閃爍著生活裡的小確幸。（作者為淡水香草街屋主人）

