【家庭plus．活動看板】教養 夫妻不失和

活動看板

在教養過程中，許多父母往往急於幫孩子解決問題，卻忽略了伴侶、孩子當下真正需要的、被理解的情緒，這是親密關係中彼此深層的需求。

芙樂奇心理諮商所所長張雅淳，攜手伴侶溝通師邱惠振，透過建立「家庭儀式」與「關係象徵」，讓教養不再成為夫妻爭執的戰場，而是生活的共同舞台。

請繼續往下閱讀...

9月21日下午2點在桃園市立圖書館總館6樓、9月28日下午2點在紀伊國屋高雄巨蛋店，張雅淳心理師與邱惠振心理師將分享「成為彼此神隊友，在教養裡重新牽手：以高特曼理論修復夫妻關係、重建育兒共識」。

洽詢電話：（07）5506838、（02）23925338，或網路報名：https://reurl.cc/koME8L

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法