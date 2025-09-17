自由電子報
晴時多雲

藝術文化

【藝術文化】走進巴黎皮諾美術館 聽、見塞萊斯特《clinamen》限定版療癒之聲

2025/09/17 05:30

塞萊斯特的沉浸式裝置《clinamen》，讓人在文化遺產與當代藝術的空間對話中聽、見聲音，充滿療癒。（記者凌美雪攝）塞萊斯特的沉浸式裝置《clinamen》，讓人在文化遺產與當代藝術的空間對話中聽、見聲音，充滿療癒。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／巴黎報導〕由原巴黎證券交易所轉型的皮諾美術館（Bourse de Commerce-Pinault Collection），中庭的古蹟金屬玻璃圓頂與環形壁畫下，因安藤忠雄放進一個圓筒形清水模牆壁，從此有了文化遺產與當代藝術之間迷人的對話。

直徑18公尺的藍色大水池，漂動著一個夏天的沁涼，即將隨著秋天的到來落幕。（記者凌美雪攝）直徑18公尺的藍色大水池，漂動著一個夏天的沁涼，即將隨著秋天的到來落幕。（記者凌美雪攝）

美術館每隔一段時間就會邀請一位當代藝術家，為這個空間限定創作。這個夏天，美術館邀請到法國藝術家塞萊斯特．布爾西耶—穆日諾（Céleste Boursier-Mougenot），將他知名的作品搬進清水模包圍的中庭，打造成皮諾限定版的《clinamen》，提供一個充滿療癒的視、聽饗宴，因為展覽只到9月21日，很多人趕在夏日的尾聲前往體驗。

（QR掃一下，看見聲音）（QR掃一下，看見聲音）

塞萊斯特原本是位音樂家，後來嘗試以各種媒材的裝置藝術讓聲音視覺化，且每個設計都與展覽空間的建築特色相呼應，讓參觀者在藝術作品與空間的對話中，藉由自身的聽覺與視覺感受到聲音產生的過程。

這個過程有點像古希臘哲學家伊比鳩魯學派的物理學概念裡的「clinamen」現象，有人翻譯成「偶微偏」，意旨原子的隨機運動產生不可預測的碰撞與變化，這些「原子」在塞萊斯特的作品中，化身為大大小小的白色陶瓷碗，在直徑18公尺的藍色水池中，隨著輕柔的水流漂動、碰撞，發出悅耳的聲音。

抬頭看是金屬玻璃圓頂引進的陽光，陽光隨時間在環形壁畫上游移，壁畫描繪的是地球上不同地域的人們交流來往的歷史，而在空曠寧靜中發出的聲音引人走進其間，探索自己與時間及聲音的關係，聽著看著，充滿療癒感。

由於皮諾美術館正在進行一項大型策展的換展工程，館內目前有許多空間不開放，因此，全票本來是15歐元，目前特價10歐元，享受一個《clinamen》的片刻冥想，非常值得。

