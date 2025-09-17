【藝術文化】聯邦銀行連11年力挺 喜憨兒劇樂團微笑螳螳10/18開演

2025喜憨兒劇樂團公演將於10月18日登場。（聯邦銀行提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕喜憨兒基金會今年成立30週年，聯邦銀行與聯邦文教基金會長期支持憨兒自立成長，今年宣布第11年贊助喜憨兒劇樂團年度公演《微笑螳螳》，並進一步擴大公益行動，響應「送愛到部落」計畫，將於第4季捐助近千份愛心餐盒，支持偏鄉原住民學童，並結合金融知識、防詐教育與永續觀念，展現對普惠金融教育的關懷。

聯邦銀行表示，今年劇樂團推出第21齣全新作品《微笑螳螳》，將於10月18日在高雄文化中心、10月23日在台北親子劇場演出。劇情以微笑森林為背景，描繪昆蟲主角們從失落中重拾笑容、獲得正能量的過程。做為30週年特別企畫，此次演出凝聚憨兒們多年培訓成果，將透過舞台展現自信與成長。

請繼續往下閱讀...

此次，聯邦銀行與聯邦文教基金會共認購逾1,000張門票，邀請貴賓客戶及弱勢團體觀賞演出，並認購近1,900份由喜憨兒庇護工場製作的點心餐盒，分送給演出憨兒、志工與觀眾。透過票券與餐盒支持，不僅創造更多職能訓練機會，也讓社會大眾直接感受憨兒的付出與成果。

喜憨兒基金會指出，《微笑螳螳》是年度亮點演出，基金會邀請各界走進劇場，透過掌聲與陪伴支持憨兒在舞台上的努力，為其成長旅程增添更多力量。演出全票200元、半票100元，詳詢：07-7266-096#71林社工。

