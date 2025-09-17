自由電子報
晴時多雲

藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】傳藝中心兒童戲曲扶植計畫 公布入選5團隊

2025/09/17 05:30

傳統藝術中心首度推動「兒童戲曲劇團扶植計畫」，藉以提升兒童戲曲的能量。（傳藝中心提供）傳統藝術中心首度推動「兒童戲曲劇團扶植計畫」，藉以提升兒童戲曲的能量。（傳藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立傳統藝術中心為全面推動兒童戲曲發展，首度推出「兒童戲曲劇團扶植計畫」，昨（16）日舉行記者會公布首屆入選團隊，分別為小傳奇劇場、走戲人、看戲劇團、山宛然劇團及永興樂皮影劇團。未來將透過原創劇目、公演與校園巡演，並結合多元推廣活動，為兒童戲曲打造更完整的扶植體系。

傳藝中心主任陳悅宜表示，以往傳統戲曲多以成人為主要觀眾，兒童戲曲作品相對稀少，此計畫的核心理念是為孩子量身設計適合的戲曲內容。計畫從劇團營運、創作到推廣3方面提供協助，並邀請兒童心理學及戲劇專家擔任顧問，支持劇團從人才培育到行政專業全面提升。

入選劇團各自提出新作構想，小傳奇劇場推出《BABY英雄》，以經典劇目結合親子互動，探討正義與責任；走戲人以歌仔戲新作《龍女流浪記》回應孩子心聲；看戲劇團則帶來《謊話蟲》，透過歌仔戲談誠實與勇氣；山宛然劇團以布袋戲與真人表演結合的《打筋斗吧！悟空》展現團隊合作價值；永興樂皮影劇團則攜手響座劇場推出《換換你！哪吒》，以光影與換位思考開啟親子對話。演出詳詢OPENTIX網站。

