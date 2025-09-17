【自由副刊】 Cyril Wong／兜風 譯／陳柏煜

譯◎陳柏煜

◎Cyril Wong 譯◎陳柏煜

．

我們在同一輛車裡。兩個男人

在廢棄的巷弄裡親熱。

只要狂摸猛纏，車就

往前。我們才不在乎，但懷疑

是我們的吻，把車子

推上了街。從你背後

我看見爸媽在人行道

目睹一切，漫畫人物般

暈倒在地，手腕靠著額頭。

我想笑，卻不能笑

因為舌頭在你口中。

車子似乎很清楚

該去哪裡。當我們經過

似乎更多人昏倒了：告訴我

上帝憑藉美德之樹存在

太陽如何升起又落下的阿羅神父

那些要我們搖尾獻媚

才給予甜頭的老師

以及你那些還沒聽說

我們的家人。他們

不由自主地癱軟了。建築也

開始搖擺，當我們

路過。接著

國會大廈彎身

屈服。眼看

魚尾獅左搖右晃

倒入河中，掀起不甚可觀的

波瀾。教堂、公寓與商場

在我們的後照鏡裡

顫動，化為瓦礫。

不知怎麼我們仍親吻著

你閉上眼睛，我大大

睜開，然後車子帶我們來到

海邊，直直開入海中。

我們親吻停不下來

海浪吞沒車體

飛射的魚，一隻偶然闖入的

烏賊，彈開擋風玻璃。

我們繼續，直到抵達一個

任何人或建築

目睹我們擁抱也不會倒下的世界。

我想我們快到了。車裡

已溢滿海水，溫暖

像戀人口中的唾液。我們

飛越一片星系，浮游生物

對我們的吻無動於衷，海水

上升，親密地，環繞我們的脖子

目的地近在咫尺我們能嘗到

彼此唇上的海

．

■Cyril Wong（黃益民），新加坡詩人、小說家、文學評論家，1977年生，著有詩集、長短篇小說等。本詩經作者授權翻譯發表。

